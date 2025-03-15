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Мы так и знали – спикер парламента про заявление НАТО

Мы так и знали – спикер парламента про заявление НАТО

Sputnik Грузия

По мнению генсека НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения" 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T17:07+0400

2025-03-15T17:07+0400

2025-03-15T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мы знали не только, как начинаются войны, но и как они закачиваются, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в ответ на комментарий Генсека НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg заявил, что отношения с Россией должны быть в конце концов нормализованы, как только завершатся боевые действия в Украине. При этом спикер парламента привел цитату из книги Екклесиаста: "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем". После начала конфликта в Украине к властям Грузии не раз обращались с призывом открыть "второй фронт" против России. Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шалва папуашвили, нато, ираклий кобахидзе, bloomberg, цхинвали, абхазия, украина, политика, грузия, новости