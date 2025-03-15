https://sputnik-georgia.ru/20250315/poezdki-v-mezhdugorodnem-transporte-v-gruzii-stanut-bezopasnee--novye-trebovaniya-292509124.html
Поездки в междугороднем транспорте в Грузии станут безопаснее – новые требования
Поездки в междугороднем транспорте в Грузии станут безопаснее – новые требования
Sputnik Грузия
С 1 февраля 2024 года в стране вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Водители междугороднего транспорта в Грузии обязаны дважды в год проходить проверку на наркотики и предъявлять справку о состоянии здоровья, заявил руководитель фонда "Партнерство для дорожной безопасности" Ираклий Изория. С 1 февраля 2024 года в Грузии вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещали полностью завершить реформу до мая 2025 года. По его словам, в данный момент авторы реформы работают над введением правила установки ограничителей скорости для наземного транспорта. Уже с 1 июня вступит в силу система электронного билетирования на междугородние перевозки. И междугородние перевозки на расстояния свыше 150 км смогут выполнять только автобусы стандарта Евро-4, возраст которых не превышает 20 лет. С 1 января 2025 микроавтобусы (маршрутки – ред.) больше не ездят по дальним маршрутам, в том числе из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и так далее. Согласно решению Минэкономики Грузии, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, имеют право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые в законодательстве определены как автобусы. При этом весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, батуми, кутаиси, транспорт
грузия, общество, новости, тбилиси, батуми, кутаиси, транспорт
Поездки в междугороднем транспорте в Грузии станут безопаснее – новые требования
С 1 февраля 2024 года в стране вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Водители междугороднего транспорта в Грузии обязаны дважды в год проходить проверку на наркотики и предъявлять справку о состоянии здоровья, заявил руководитель фонда "Партнерство для дорожной безопасности" Ираклий Изория.
С 1 февраля 2024 года в Грузии вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещали полностью завершить реформу до мая 2025 года.
"С 1 марта уже введено требование медосмотра. Также водители будут обязаны каждые полгода предоставлять справку о наркологическом обследовании и состоянии здоровья. Важно также, чтобы Агентство наземного транспорта осуществляло мониторинг этого регулирования и выявляло недостатки", – сказал Изория.
По его словам, в данный момент авторы реформы работают над введением правила установки ограничителей скорости для наземного транспорта.
Уже с 1 июня вступит в силу система электронного билетирования на междугородние перевозки. И междугородние перевозки на расстояния свыше 150 км смогут выполнять только автобусы стандарта Евро-4, возраст которых не превышает 20 лет.
С 1 января 2025 микроавтобусы (маршрутки – ред.) больше не ездят по дальним маршрутам, в том числе из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и так далее.
Согласно решению Минэкономики Грузии, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, имеют право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые в законодательстве определены как автобусы.
При этом весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала.