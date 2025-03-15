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Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали

Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали

Sputnik Грузия

Прошедший 2024 год оказался в Грузии весьма богатым на протесты 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T12:53+0400

2025-03-15T12:53+0400

2025-03-15T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Полиция в период с 1 января 2024-го по 20 февраля 2025 года зафиксировала 3 828 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 2 790 фактов мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. "Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в стране на акциях. Согласно официальным данным ведомства, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 3 665 человек, из которых 119 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение – от 18 до 40 лет. Кроме того, полиция привлекла 64 несовершеннолетних и 51 человека старше 60 лет. Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 2 660 человек, из которых 140 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – 46 несовершеннолетних и 46 человек старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а меньше всего – в Гурии и Мцхета-Мтианети. В феврале 2025 года власти ужесточили законодательство в отношении нарушений правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов и сроки наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, аджария, гурия, общество, новости, грузия, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, штраф