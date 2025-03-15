https://sputnik-georgia.ru/20250315/samye-glavnye-narusheniya-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-v-2024--skolko-chelovek-oshtrafovali-292471232.html
Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали
Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали
Sputnik Грузия
Прошедший 2024 год оказался в Грузии весьма богатым на протесты 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T12:53+0400
2025-03-15T12:53+0400
2025-03-15T12:53+0400
тбилиси
аджария
гурия
общество
новости
грузия
акции
акции протеста
акция против закона об иноагентах
штраф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291169756_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8ed0d3b48c02edb272a27eee7c497dce.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Полиция в период с 1 января 2024-го по 20 февраля 2025 года зафиксировала 3 828 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 2 790 фактов мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. "Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в стране на акциях. Согласно официальным данным ведомства, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 3 665 человек, из которых 119 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение – от 18 до 40 лет. Кроме того, полиция привлекла 64 несовершеннолетних и 51 человека старше 60 лет. Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 2 660 человек, из которых 140 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – 46 несовершеннолетних и 46 человек старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а меньше всего – в Гурии и Мцхета-Мтианети. В феврале 2025 года власти ужесточили законодательство в отношении нарушений правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов и сроки наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
аджария
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291169756_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2490391dbb6dd58f7d76a2fb933c9a0f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тбилиси, аджария, гурия, общество, новости, грузия, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, штраф
тбилиси, аджария, гурия, общество, новости, грузия, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, штраф
Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали
Прошедший 2024 год оказался в Грузии весьма богатым на протесты
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Полиция в период с 1 января 2024-го по 20 февраля 2025 года зафиксировала 3 828 фактов неподчинения требованиям правоохранителей и 2 790 фактов мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии.
"Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в стране на акциях.
Согласно официальным данным ведомства, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 3 665 человек, из которых 119 женщин. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение – от 18 до 40 лет.
Кроме того, полиция привлекла 64 несовершеннолетних и 51 человека старше 60 лет.
Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 2 660 человек, из которых 140 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – 46 несовершеннолетних и 46 человек старше 60.
Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а меньше всего – в Гурии и Мцхета-Мтианети.
В Грузии 2024 год оказался богатым на протесты. Весной часть жителей страны три месяца проводила акции против принятия закона об "иноагентах", а осенью начались акции против решения правительства до 2028 года отложить переговоры по вступлению страны в ЕС, которые длятся по сей день.
В феврале 2025 года власти ужесточили законодательство в отношении нарушений правил проведения манифестаций и многократно увеличили размеры штрафов и сроки наказания.