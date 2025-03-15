Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250315/smertelnyy-naezd-v-batumi-pod-kolesami-mototsikla-pogib-peshekhod-292511064.html
Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход
Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход
Sputnik Грузия
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T19:49+0400
2025-03-15T21:02+0400
грузия
новости
происшествия
батуми
дтп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269114231_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_36f2333d4a12f293e16a60bc05781173.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мотоциклист сбил насмерть пешехода в Батуми на трассе аэропорта, оба погибли на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи". На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269114231_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bbcbc57a4df0c907c6157e05eb1a299d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, батуми, дтп
грузия, новости, происшествия, батуми, дтп

Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход

19:49 15.03.2025 (обновлено: 21:02 15.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 на выезде в Батуми
Скорая помощь 112 на выезде в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мотоциклист сбил насмерть пешехода в Батуми на трассе аэропорта, оба погибли на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи".
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0