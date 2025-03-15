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Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход
Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход
Sputnik Грузия
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T19:49+0400
2025-03-15T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мотоциклист сбил насмерть пешехода в Батуми на трассе аэропорта, оба погибли на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи". На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, дтп
Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход
19:49 15.03.2025 (обновлено: 21:02 15.03.2025)
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мотоциклист сбил насмерть пешехода в Батуми на трассе аэропорта, оба погибли на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи".
На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства".