https://sputnik-georgia.ru/20250315/smertelnyy-naezd-v-batumi-pod-kolesami-mototsikla-pogib-peshekhod-292511064.html

Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход

Смертельный наезд в Батуми: под колесами мотоцикла погиб пешеход

Sputnik Грузия

На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мотоциклист сбил насмерть пешехода в Батуми на трассе аэропорта, оба погибли на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи". На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причину аварии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, батуми, дтп