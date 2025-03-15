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Стрельба в центре Тбилиси – убит один человек
Стрельба в центре Тбилиси – убит один человек
Sputnik Грузия
По распространившейся версии, убитый – брат одного из "воров в законе" 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T10:51+0400
2025-03-15T10:51+0400
2025-03-15T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Один человек был убит и один – ранен в результате стрельбы на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси в ночь на субботу, сообщает Первый канал. По данным СМИ, очевидцы слышали до 10 выстрелов. Пули попали и в кафе рядом с местом происшествия, выбив стекла. По распространившейся версии, убитый Леван Джангвеладзе – брат одного из "воров в законе". Что касается раненого, то тут версии разнятся: согласно одной из них, он был спутником убитого, по другой – просто прохожим. Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное хранение, приобретение и ношение оружия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, убийство
происшествия, новости, грузия, тбилиси, убийство
Стрельба в центре Тбилиси – убит один человек
По распространившейся версии, убитый – брат одного из "воров в законе"
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Один человек был убит и один – ранен в результате стрельбы на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси в ночь на субботу, сообщает Первый канал.
По данным СМИ, очевидцы слышали до 10 выстрелов. Пули попали и в кафе рядом с местом происшествия, выбив стекла.
По распространившейся версии, убитый Леван Джангвеладзе – брат одного из "воров в законе". Что касается раненого, то тут версии разнятся: согласно одной из них, он был спутником убитого, по другой – просто прохожим.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное хранение, приобретение и ношение оружия".