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Тбилисский международный аэропорт развивает свои возможности - видео
Тбилисский международный аэропорт развивает свои возможности - видео
Sputnik Грузия
Портал Routes Europe включил Тбилисский аэропорт в список пяти лучших аэропортов Европы с пассажиропотоком до пяти миллионов человек, который вырос на 29% по... 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T19:41+0400
2025-03-15T19:41+0400
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Это стало возможным благодаря ряду новшеств, введенных управляющей компанией TAV Georgia: в терминале прилета увеличили число стоек паспортного контроля с 9 до 13 и расширили пространство вокруг; в терминале вылета расширили зону проверки со 180 до 530 кв.метров и паспортных стоек тоже стало 13; также был оборудован новый коридор к стойкам паспортного контроля.Эти изменения для повышения скорости обслуживания пассажиров обошлись более чем в 4 млн лари ($1,438 млн). В 2024 году тбилисский аэропорт принял 22 715 авиарейсов, по сравнению с 2024 годом их число возросло на 30%. В 2025 году в Тбилиси станут летать такие авиакомпании, как British Airways, EasyJet, Austrian Airlines и Transavia.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, аэропорт, аэропорт тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, аэропорт, аэропорт тбилиси, видео
Тбилисский международный аэропорт развивает свои возможности - видео
19:41 15.03.2025 (обновлено: 19:42 15.03.2025)
Портал Routes Europe включил Тбилисский аэропорт в список пяти лучших аэропортов Европы с пассажиропотоком до пяти миллионов человек, который вырос на 29% по сравнению с 2023 годом и установил новый рекорд по количеству пассажиров в 2024 году.
Это стало возможным благодаря ряду новшеств, введенных управляющей компанией TAV Georgia: в терминале прилета увеличили число стоек паспортного контроля с 9 до 13 и расширили пространство вокруг; в терминале вылета расширили зону проверки со 180 до 530 кв.метров и паспортных стоек тоже стало 13; также был оборудован новый коридор к стойкам паспортного контроля.
Эти изменения для повышения скорости обслуживания пассажиров обошлись более чем в 4 млн лари ($1,438 млн). В 2024 году тбилисский аэропорт принял 22 715 авиарейсов, по сравнению с 2024 годом их число возросло на 30%. В 2025 году в Тбилиси станут летать такие авиакомпании, как British Airways, EasyJet, Austrian Airlines и Transavia.