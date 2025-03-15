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Тбилисский международный аэропорт развивает свои возможности - видео

Тбилисский международный аэропорт развивает свои возможности - видео

Sputnik Грузия

Портал Routes Europe включил Тбилисский аэропорт в список пяти лучших аэропортов Европы с пассажиропотоком до пяти миллионов человек, который вырос на 29% по... 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T19:41+0400

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Это стало возможным благодаря ряду новшеств, введенных управляющей компанией TAV Georgia: в терминале прилета увеличили число стоек паспортного контроля с 9 до 13 и расширили пространство вокруг; в терминале вылета расширили зону проверки со 180 до 530 кв.метров и паспортных стоек тоже стало 13; также был оборудован новый коридор к стойкам паспортного контроля.Эти изменения для повышения скорости обслуживания пассажиров обошлись более чем в 4 млн лари ($1,438 млн). В 2024 году тбилисский аэропорт принял 22 715 авиарейсов, по сравнению с 2024 годом их число возросло на 30%. В 2025 году в Тбилиси станут летать такие авиакомпании, как British Airways, EasyJet, Austrian Airlines и Transavia.

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