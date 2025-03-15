https://sputnik-georgia.ru/20250315/v-gruzii-khotyat-otlozhit-litsenzirovanie-proizvodstva-tabaka-292508238.html
В Грузии хотят отложить лицензирование производства табака
В Грузии хотят отложить лицензирование производства табака
Sputnik Грузия
Обязательное лицензирование производства табака и табачных изделий вступило в силу с 1 января 2025 года 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T14:55+0400
2025-03-15T14:55+0400
2025-03-15T14:55+0400
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закон "о контроле табака"
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает проект закона, согласно которому предприятия по производству табака и табачных изделий смогут работать без лицензии до 1 января 2026 года. Обязательное лицензирование производства табака и табачных изделий было введено летом 2024 года и вступило в силу с 1 января 2025 года. Штраф за отсутствие лицензии составляет 50 тысяч лари. Согласно поправкам, компании не будут штрафовать за отсутствие лицензии до 1 января следующего года. Как объясняют законодатели, бизнес должен получить больше времени для приобретения установок для лаборатории контроля качества, так как их невозможно приобрести в Грузии и это связано с дополнительными расходами. Оснащение производства лабораторией контроля качества является обязательным условием для получения лицензии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, закон "о контроле табака"
грузия, новости, общество, закон "о контроле табака"
В Грузии хотят отложить лицензирование производства табака
Обязательное лицензирование производства табака и табачных изделий вступило в силу с 1 января 2025 года
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает проект закона, согласно которому предприятия по производству табака и табачных изделий смогут работать без лицензии до 1 января 2026 года.
Обязательное лицензирование производства табака и табачных изделий было введено летом 2024 года и вступило в силу с 1 января 2025 года. Штраф за отсутствие лицензии составляет 50 тысяч лари.
Согласно поправкам, компании не будут штрафовать за отсутствие лицензии до 1 января следующего года.
Как объясняют законодатели, бизнес должен получить больше времени для приобретения установок для лаборатории контроля качества, так как их невозможно приобрести в Грузии и это связано с дополнительными расходами.
Оснащение производства лабораторией контроля качества является обязательным условием для получения лицензии.