https://sputnik-georgia.ru/20250315/v-gruzii-menyayut-dozirovki-dlya-ryada-narkotikov--novshestva-292502809.html

В Грузии меняют дозировки для ряда наркотиков – новшества

В Грузии меняют дозировки для ряда наркотиков – новшества

Sputnik Грузия

Новые нормы вдвое понижают дозу категории "особо крупная", которая предполагает пожизненный срок 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T13:54+0400

2025-03-15T13:54+0400

2025-03-15T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает законопроект об изменении доз ряда наркотических средств, в том числе марихуаны, предназначенных для личного потребления и уголовно наказуемого хранения. Закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи" определяет список запрещенных препаратов и их дозировку в трех категориях: малая доза для личного потребления, крупная и особо крупная. Именно этой дозировкой руководствуется полиция при возбуждении уголовных дел. В списке – 272 препарата, считающихся наркотиком, и 72 психотропных препарата, оборот которых строго контролируется. В списке таких наркотиков и их прекурсоров будут бупренорфин, кокаин, марихуана, конопля, псилоцибин, тетраканабинол, кетамин и прегабалин.Допустимые дозы для личного потребления, предполагающие штраф либо административный арест, сохранятся прежними. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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