https://sputnik-georgia.ru/20250315/v-gruzii-postroyat-zavod-po-pererabotke-akkumulyatorov-292510215.html
В Грузии построят завод по переработке аккумуляторов
В Грузии построят завод по переработке аккумуляторов
Sputnik Грузия
В проект будет вложено около 30 миллионов лари инвестиций и трудоустроено до 50 человек 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T18:08+0400
2025-03-15T18:08+0400
2025-03-15T18:08+0400
грузия
новости
экономика
турция
квемо картли
рустави
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271100487_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6034be92b93ba026a32c35fde8562288.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Завод по переработке аккумуляторов будет построен в городе Рустави (регион Квемо Картли), заявил заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили.На сегодняшний день в Грузии есть несколько пунктов приема старых аккумуляторов, однако их переработка осуществляется в третьих странах. По словам Павлиашвили, проект строительства завода будет осуществлять компания ООО "Рексол" при поддержке министерства и государственной программы "Производи в Грузии". По его словам, подрядчиком проекта является итальянская компания ООО "Энджитек", которая благодаря многолетнему опыту и современным технологиям обеспечит высочайшее качество и соответствие перерабатывающего завода международным и европейским стандартам. Производительность завода составит 12 000 тонн в год, что полностью покроет потребности Грузии. Первый этап проекта завершится через год, а через 18 месяцев после ратификации договора завод полностью начнет функционировать. Кроме того, впоследствии предприятие будет заниматься и переработкой шин. Для этого планируется приобрести оборудование в Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
квемо картли
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271100487_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_7b3e58a61b67ff382078a190cc9a1711.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, турция, квемо картли, рустави
грузия, новости, экономика, турция, квемо картли, рустави
В Грузии построят завод по переработке аккумуляторов
В проект будет вложено около 30 миллионов лари инвестиций и трудоустроено до 50 человек
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Завод по переработке аккумуляторов будет построен в городе Рустави (регион Квемо Картли), заявил заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили.
На сегодняшний день в Грузии есть несколько пунктов приема старых аккумуляторов, однако их переработка осуществляется в третьих странах.
По словам Павлиашвили, проект строительства завода будет осуществлять компания ООО "Рексол" при поддержке министерства и государственной программы "Производи в Грузии".
""Рексол" активно сотрудничает с банками, в результате чего в данный проект будет вложено около 30 миллионов лари инвестиций и трудоустроено до 50 человек. Создание инфраструктуры планируется на территории Рустави и займет около 4,5 гектара", – сказал Павлиашвили в эфире радио "Коммерсант".
По его словам, подрядчиком проекта является итальянская компания ООО "Энджитек", которая благодаря многолетнему опыту и современным технологиям обеспечит высочайшее качество и соответствие перерабатывающего завода международным и европейским стандартам.
Производительность завода составит 12 000 тонн в год, что полностью покроет потребности Грузии. Первый этап проекта завершится через год, а через 18 месяцев после ратификации договора завод полностью начнет функционировать.
Кроме того, впоследствии предприятие будет заниматься и переработкой шин. Для этого планируется приобрести оборудование в Турции.