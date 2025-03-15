https://sputnik-georgia.ru/20250315/v-gruzii-postroyat-zavod-po-pererabotke-akkumulyatorov-292510215.html

В Грузии построят завод по переработке аккумуляторов

В Грузии построят завод по переработке аккумуляторов

Sputnik Грузия

В проект будет вложено около 30 миллионов лари инвестиций и трудоустроено до 50 человек 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T18:08+0400

2025-03-15T18:08+0400

2025-03-15T18:08+0400

грузия

новости

экономика

турция

квемо картли

рустави

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271100487_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6034be92b93ba026a32c35fde8562288.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Завод по переработке аккумуляторов будет построен в городе Рустави (регион Квемо Картли), заявил заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили.На сегодняшний день в Грузии есть несколько пунктов приема старых аккумуляторов, однако их переработка осуществляется в третьих странах. По словам Павлиашвили, проект строительства завода будет осуществлять компания ООО "Рексол" при поддержке министерства и государственной программы "Производи в Грузии". По его словам, подрядчиком проекта является итальянская компания ООО "Энджитек", которая благодаря многолетнему опыту и современным технологиям обеспечит высочайшее качество и соответствие перерабатывающего завода международным и европейским стандартам. Производительность завода составит 12 000 тонн в год, что полностью покроет потребности Грузии. Первый этап проекта завершится через год, а через 18 месяцев после ратификации договора завод полностью начнет функционировать. Кроме того, впоследствии предприятие будет заниматься и переработкой шин. Для этого планируется приобрести оборудование в Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

квемо картли

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, турция, квемо картли, рустави