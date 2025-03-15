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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Sputnik Грузия
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 53,1% больше аналогичного показателя прошлого года. 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2025 года вырос на 15,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,7 миллиарда долларов, что на 19,5% больше данных за январь-февраль 2024 года. Экспорт составил 835,4 миллиона долларов – на 4% больше, чем в январе-феврале 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 53,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, сакстат, новости, торговля
экономика, грузия, сакстат, новости, торговля
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 53,1% больше аналогичного показателя прошлого года.
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2025 года вырос на 15,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,7 миллиарда долларов, что на 19,5% больше данных за январь-февраль 2024 года.
Экспорт составил 835,4 миллиона долларов – на 4% больше, чем в январе-феврале 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 53,1% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.