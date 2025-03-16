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Гол Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом месяца чемпионата Франции

Гол Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом месяца чемпионата Франции

Sputnik Грузия

Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов Лиги 1 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T14:15+0400

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2025-03-16T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Гол грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом февраля во французской Лиге 1, сообщает официальный сайт Лиги. Кварацхелия забил гол в 21 туре чемпионата Франции. После паса Брэдли Барколя грузинский игрок обыграл защитника и нанес точный удар в ворота соперника. Примечательно, что этот гол стал дебютным для Квары в чемпионате Франции. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. Грузинский вингер возглавляет список самых дорогих игроков Лиги 1. Его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные немецкого портала Transfermarkt.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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