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Гол Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом месяца чемпионата Франции
Гол Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом месяца чемпионата Франции
Sputnik Грузия
Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов Лиги 1 16.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Гол грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом февраля во французской Лиге 1, сообщает официальный сайт Лиги. Кварацхелия забил гол в 21 туре чемпионата Франции. После паса Брэдли Барколя грузинский игрок обыграл защитника и нанес точный удар в ворота соперника. Примечательно, что этот гол стал дебютным для Квары в чемпионате Франции. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. Грузинский вингер возглавляет список самых дорогих игроков Лиги 1. Его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные немецкого портала Transfermarkt.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, спорт, хвича кварацхелия, грузия, франция, футбол
Гол Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом месяца чемпионата Франции
Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов Лиги 1
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Гол грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в ворота "Монако" признан лучшим голом февраля во французской Лиге 1, сообщает официальный сайт Лиги.
Кварацхелия забил гол в 21 туре чемпионата Франции. После паса Брэдли Барколя грузинский игрок обыграл защитника и нанес точный удар в ворота соперника. Примечательно, что этот гол стал дебютным для Квары в чемпионате Франции.
После 25 туров "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 65 очками. На втором месте марсельский "Олимпик" – 49 очков, на третьем "Монако" – 47 очков.
Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.
Грузинский вингер возглавляет список самых дорогих игроков Лиги 1. Его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные немецкого портала Transfermarkt.