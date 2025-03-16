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Грузинский боец UFC Долидзе выиграл принципиальный бой у итальянца
Грузинский боец UFC Долидзе выиграл принципиальный бой у итальянца
Sputnik Грузия
Долидзе одержал третью победу подряд в UFC 16.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-16T13:15+0400
2025-03-16T13:15+0400
2025-03-16T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинский боец UFC в среднем весе (до 83,9 кг) Роман Долидзе в рамках турнира Fight Night 254 в Лас-Вегасе победил итальянца Марвина Веттори в пяти раундах единогласным решением судей (49:46). Бой в основном проходил в стойке, Долидзе выглядел очень уверенно в каждом раунде и несколько раз имел возможность отправить соперника в нокаут, но итальянец выдерживал его удары. Первая встреча бойцов произошла два года назад – весной 2023. Тогда судьи присудили победу итальянцу. Долидзе одержал третью победу подряд в UFC. На счету грузина 15 побед и три поражения в смешанных единоборствах. До сих пор он занимал 12 место в рейтинге среднего веса. В обновленном рейтинге, вероятнее всего, он переместится на восьмую позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, лас-вегас, ufc
Грузинский боец UFC Долидзе выиграл принципиальный бой у итальянца
Долидзе одержал третью победу подряд в UFC
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинский боец UFC в среднем весе (до 83,9 кг) Роман Долидзе в рамках турнира Fight Night 254 в Лас-Вегасе победил итальянца Марвина Веттори в пяти раундах единогласным решением судей (49:46).
Бой в основном проходил в стойке, Долидзе выглядел очень уверенно в каждом раунде и несколько раз имел возможность отправить соперника в нокаут, но итальянец выдерживал его удары.
Первая встреча бойцов произошла два года назад – весной 2023. Тогда судьи присудили победу итальянцу.
Долидзе одержал третью победу подряд в UFC. На счету грузина 15 побед и три поражения в смешанных единоборствах.
До сих пор он занимал 12 место в рейтинге среднего веса. В обновленном рейтинге, вероятнее всего, он переместится на восьмую позицию.