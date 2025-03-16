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Молодой мужчина убит в Тбилиси во время потасовки

Молодой мужчина убит в Тбилиси во время потасовки

Sputnik Грузия

Мужчина скончался от полученных ранений в больнице 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T17:00+0400

2025-03-16T17:00+0400

2025-03-16T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Молодой мужчина был убит холодным оружием недалеко от тбилисского бара "Сахелосно" в результате потасовки, сообщил телеканал "Пирвели". Установлена и личность убитого – это Георгий Ахалая. Жертве был 21 год. Он скончался от полученных ранений в больнице. По словам очевидцев, словесная перепалка с участием жертвы началась в баре и продолжилась на улице. В драке также участвовали несовершеннолетние. Ахалая пришел в бар, где планировал отметить свой день рождения, чтобы выяснить подробности.МВД Грузии ведет расследование по статье "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси