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Молодой мужчина убит в Тбилиси во время потасовки
Молодой мужчина убит в Тбилиси во время потасовки
Sputnik Грузия
Мужчина скончался от полученных ранений в больнице 16.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-16T17:00+0400
2025-03-16T17:00+0400
2025-03-16T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Молодой мужчина был убит холодным оружием недалеко от тбилисского бара "Сахелосно" в результате потасовки, сообщил телеканал "Пирвели". Установлена и личность убитого – это Георгий Ахалая. Жертве был 21 год. Он скончался от полученных ранений в больнице. По словам очевидцев, словесная перепалка с участием жертвы началась в баре и продолжилась на улице. В драке также участвовали несовершеннолетние. Ахалая пришел в бар, где планировал отметить свой день рождения, чтобы выяснить подробности.МВД Грузии ведет расследование по статье "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Молодой мужчина убит в Тбилиси во время потасовки
Мужчина скончался от полученных ранений в больнице
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Молодой мужчина был убит холодным оружием недалеко от тбилисского бара "Сахелосно" в результате потасовки, сообщил телеканал "Пирвели".
Установлена и личность убитого – это Георгий Ахалая. Жертве был 21 год. Он скончался от полученных ранений в больнице.
Молодому мужчине нанесли до пяти ножевых ранений, один из ударов – в грудь, как сообщил телеканал "Пирвели".
По словам очевидцев, словесная перепалка с участием жертвы началась в баре и продолжилась на улице. В драке также участвовали несовершеннолетние.
Ахалая пришел в бар, где планировал отметить свой день рождения, чтобы выяснить подробности.
МВД Грузии ведет расследование по статье "Умышленное убийство".