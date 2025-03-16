https://sputnik-georgia.ru/20250316/nozhi-i-narkotiki-v-gruzii-pod-zapretom--chislo-narusheniy-priblizilos-k-5-tysyacham-292469828.html

Ножи и наркотики в Грузии под запретом – число нарушений приблизилось к 5 тысячам

Ножи и наркотики в Грузии под запретом – число нарушений приблизилось к 5 тысячам

Sputnik Грузия

В стране периодически проводятся т. н. "полицейские проверки" для защиты общественного порядка, что предполагает проверку документов и поверхностный досмотр... 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T09:48+0400

2025-03-16T09:48+0400

2025-03-16T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии с 1 января 2024 по 20 февраля 2025 года выписали 4 699 штрафов за ношение холодного оружия и потребление наркотических средств, при этом большая часть нарушений связана с ношением ножей, говорится в материалах МВД страны. Из общего числа штрафов 2 129 выписаны за ношение холодного оружия, 1 467– за потребление и хранение марихуаны, а 1 103 – за хранение и потребление других наркотиков. Запрет на ножи В Грузии действует жесткое ограничение на ношение холодного оружия. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения". Размер штрафа составляет 500 лари (порядка 183,1 доллара). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением. По данным МВД, за ношение ножа в указанный период был выписано 2 129 штрафов, из которых 1 444 – в Тбилиси. Из оштрафованных за ношение холодного оружия при себе – семь женщин, остальные – мужчины. При этом за ношение ножа в Грузии было оштрафован 71 несовершеннолетний, из которых более половины – в Тбилиси. Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари (около 550 долларов). По данным МВД, с 1 января 2024 года по 20 февраля 2025 года за курение марихуаны были оштрафованы 29 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится половина всех фактов. Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 1 438, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из 1 429 оштрафованных за хранение наркотического растения – 15 женщин. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы четверо несовершеннолетних и семь человек старше 60 лет. Другие наркотики запрещены В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение на срок до 15 суток. Что касается потребляющих наркотики, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность за потребление наркотиков в случае повторного факта. Наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы. Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 1 103 факта незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси. Среди оштрафованных в Грузии – 18 женщин и 35 лиц старше 60 лет. Борьба с криминалом Грузии В Грузии периодически сотрудники проводят т. н. "полицейские проверки" для защиты общественного порядка, что предполагает проверку документов и поверхностный досмотр проверяемых. Также полиция имеет право отправить гражданина на проверку на наркотики. Всего в 2024 году полиция проверила 4 709 человек, из которых у 3 385 анализы были положительными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, грузия, новости, общество, мцхета-мтианети, аджария, тбилиси, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика