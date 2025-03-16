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Пожары в Западной Грузии потушены

Пожары в Западной Грузии потушены

Sputnik Грузия

Пожары вспыхнули примерно на 10 локациях 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T11:50+0400

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2025-03-16T11:50+0400

грузия

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западная грузия

самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Пожары, вспыхнувшие примерно на 10 локациях в Цаленджихском районе (регион Самегрело-Земо Сванети), потушены, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями журналистам. Работы по тушению пожара не прекращались всю ночь. Горели сухая трава и кустарники. В службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призывали население проявить высокую гражданскую ответственность и не разводить костров на сельскохозяйственных угодьях, вблизи лесов и полей. По словам и. о. мэра Цаленджихского района Тамар Белкания, причиной пожаров, по предварительной информации, стало нарушение населением правил безопасности и запрета сжигать сухую траву перед вспахиванием земли. Последнюю неделю в районах Западной Грузии сохраняется погода без осадков. Температура воздуха в отдельных районах достигает 26-28 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

самегрело-земо сванети

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грузия, происшествия, новости, западная грузия, самегрело-земо сванети