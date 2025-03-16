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Президент Грузии поздравил Лашу Гурули с первой победой в профессиональном боксе
Президент Грузии поздравил Лашу Гурули с первой победой в профессиональном боксе
Sputnik Грузия
Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер Европейских игр и чемпионата Европы, бронзовый призер Олимпиады в Париже 16.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил бронзового призера Олимпийских игр в Париже, грузинского боксера Лашу Гурули с дебютной победой в профессиональном боксе на SmartLab Boxing Promotions, который прошел в Рустави (регион Квемо Картли). На дебютном для Гурули SmartLab Boxing Promotions, проходившем в Рустави, грузинский боксер победил Бернарда Абэ из Ганы. Бой длился шесть раундов. В первых двух раундах ганец выглядел лучше, но, начиная с третьего раунда, Гурули был очень убедителен, и судьи присудили ему победу единогласно. Что касается соперника Гурули, то Бернард Абэ провел за свою карьеру пять профессиональных боев и одержал победу во всех пяти. Лаше Гурули 28 лет. Он родился в городе Рустави. Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023) и чемпионата Европы (2022), бронзовый призер Олимпиады в Париже (2024).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, рустави, лаша гурули, михаил кавелашвили, квемо картли, грузия
спорт, новости, рустави, лаша гурули, михаил кавелашвили, квемо картли, грузия

Президент Грузии поздравил Лашу Гурули с первой победой в профессиональном боксе

15:15 16.03.2025
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Грузинский боксер Лаша Гурули
Грузинский боксер Лаша Гурули - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2025
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
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Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер Европейских игр и чемпионата Европы, бронзовый призер Олимпиады в Париже
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил бронзового призера Олимпийских игр в Париже, грузинского боксера Лашу Гурули с дебютной победой в профессиональном боксе на SmartLab Boxing Promotions, который прошел в Рустави (регион Квемо Картли).
На дебютном для Гурули SmartLab Boxing Promotions, проходившем в Рустави, грузинский боксер победил Бернарда Абэ из Ганы. Бой длился шесть раундов. В первых двух раундах ганец выглядел лучше, но, начиная с третьего раунда, Гурули был очень убедителен, и судьи присудили ему победу единогласно.

"Поздравляю грузинских боксеров с успехом в международных рейтинговых боях в Рустави. Особенно хочу поздравить с победой нашего прославленного спортсмена, призера Олимпийских игр Лашу Гурули. Он провел свой первый бой на профессиональном ринге и победил соперника из Ганы", – написал Кавелашвили в Сети.

Что касается соперника Гурули, то Бернард Абэ провел за свою карьеру пять профессиональных боев и одержал победу во всех пяти.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Грузинский боксер Лаша Гурули
Грузинский боксер Лаша Гурули - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2025
Грузинский боксер Лаша Гурули
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
Лаше Гурули 28 лет. Он родился в городе Рустави. Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023) и чемпионата Европы (2022), бронзовый призер Олимпиады в Париже (2024).
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