https://sputnik-georgia.ru/20250316/prezident-gruzii-pozdravil-lashu-guruli-s-pervoy-pobedoy-v-professionalnom-bokse-292514584.html

Президент Грузии поздравил Лашу Гурули с первой победой в профессиональном боксе

Президент Грузии поздравил Лашу Гурули с первой победой в профессиональном боксе

Sputnik Грузия

Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер Европейских игр и чемпионата Европы, бронзовый призер Олимпиады в Париже 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T15:15+0400

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2025-03-16T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил бронзового призера Олимпийских игр в Париже, грузинского боксера Лашу Гурули с дебютной победой в профессиональном боксе на SmartLab Boxing Promotions, который прошел в Рустави (регион Квемо Картли). На дебютном для Гурули SmartLab Boxing Promotions, проходившем в Рустави, грузинский боксер победил Бернарда Абэ из Ганы. Бой длился шесть раундов. В первых двух раундах ганец выглядел лучше, но, начиная с третьего раунда, Гурули был очень убедителен, и судьи присудили ему победу единогласно. Что касается соперника Гурули, то Бернард Абэ провел за свою карьеру пять профессиональных боев и одержал победу во всех пяти. Лаше Гурули 28 лет. Он родился в городе Рустави. Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023) и чемпионата Европы (2022), бронзовый призер Олимпиады в Париже (2024).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, рустави, лаша гурули, михаил кавелашвили, квемо картли, грузия