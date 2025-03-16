https://sputnik-georgia.ru/20250316/remont-na-mostu-aragvi-avtotransport-smozhet-vospolzovatsya-alternativnymi-marshrutami-292510099.html
Ремонт на мосту Арагви: автотранспорт сможет воспользоваться альтернативными маршрутами
Ремонт на мосту Арагви: автотранспорт сможет воспользоваться альтернативными маршрутами
Sputnik Грузия
Ремонтные работы продлятся 10 дней, отметили в ведомстве при Минрегионразвития 16.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-16T12:30+0400
2025-03-16T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Движение транспортных средств в связи с ремонтом на мосту через реку Арагви на 26 км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет выполняться по одной полосе, сообщили в Департаменте автодорог.Ремонтные работы продлятся 10 дней, отметили в ведомстве при министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.Сообщается, что на время проведения работ движение автотранспорта будет осложнено, в связи с чем водители, следующие из Западной в Восточную Грузию, могут воспользоваться альтернативными дорогами: Загеси-Мцхета-Кавтисхеви-Гори-Скра-Карели-Осиаури и Нареквави-Мцхета-Железнодорожный вокзал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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строительство дороги, дороги, тбилиси, восточная грузия, новости, общество, грузия
строительство дороги, дороги, тбилиси, восточная грузия, новости, общество, грузия
Ремонт на мосту Арагви: автотранспорт сможет воспользоваться альтернативными маршрутами
Ремонтные работы продлятся 10 дней, отметили в ведомстве при Минрегионразвития
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Движение транспортных средств в связи с ремонтом на мосту через реку Арагви на 26 км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет выполняться по одной полосе, сообщили в Департаменте автодорог.
Ремонтные работы продлятся 10 дней, отметили в ведомстве при министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Сообщается, что на время проведения работ движение автотранспорта будет осложнено, в связи с чем водители, следующие из Западной в Восточную Грузию, могут воспользоваться альтернативными дорогами: Загеси-Мцхета-Кавтисхеви-Гори-Скра-Карели-Осиаури и Нареквави-Мцхета-Железнодорожный вокзал.