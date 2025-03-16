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Цены в Грузии продолжат расти – прогноз Нацбанка

Цены в Грузии продолжат расти – прогноз Нацбанка

Sputnik Грузия

Больше всего в феврале цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T09:01+0400

2025-03-16T09:01+0400

2025-03-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Инфляция в Грузии в первой половине 2025 года приблизится к целевому показателю в три процента, говорится в прогнозе Национального банка Грузии. Годовая инфляция (февраль 2025 года к февралю 2024 года) в Грузии составила 2,4% при целевом показателе 3%."На фоне возросшего давления с международных рынков инфляция постепенно приблизится к целевому показателю и будет близка к нему в первой половине 2025 года. После этого, отчасти под влиянием базового эффекта, временно превысит целевой показатель и стабилизируется вокруг 3% в среднесрочной перспективе", – говорится в информации Нацбанка. Больше всего в феврале цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,8%), здравоохранения (5,4%), образования (5,2%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также на продовольствие и безалкогольные напитки (3,7%). Согласно базовому сценарию Нацбанка, в 2025 году средний уровень инфляции составит 4,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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