https://sputnik-georgia.ru/20250317/chelovecheskaya-nebrezhnost--v-gruzii-nazvali-glavnuyu-prichinu-lesnykh-pozharov-292528628.html
Человеческая небрежность – в Грузии назвали главную причину лесных пожаров
Человеческая небрежность – в Грузии назвали главную причину лесных пожаров
Sputnik Грузия
Любая неосторожность и нарушение правил безопасности, приведшие к лесному пожару, влекут за собой штраф, напомнили в Минокружающей среды 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T17:27+0400
2025-03-17T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Человеческая неосторожность, по статистике, является основной причиной возникновения лесных пожаров в Грузии, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, за последнюю неделю в регионах Кахети, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети было зафиксировано несколько лесных пожаров. Возможной причиной пожара рассматривается человеческая небрежность. Минокружающей среды и Национальное агентство лесного хозяйства призывают население соблюдать правила безопасности: подчиниться установленным правилам передвижения и поведения в лесу. Ведомство напомнило, что любая неосторожность и нарушение правил безопасности, приведшие к лесному пожару, влекут за собой штраф. Кроме того, учитывая ущерб, причиненный пожаром, дело может быть квалифицировано как уголовное преступление. За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Согласно статистике, в 2024 году в результате пожаров в Грузии погибли 42 человека, по сравнению с данными 2023 года этот показатель меньше на 6 человек. Всего в стране в 2024 году произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пожар, лесной пожар, новости, происшествия, кахети, квемо картли
пожар, лесной пожар, новости, происшествия, кахети, квемо картли
Человеческая небрежность – в Грузии назвали главную причину лесных пожаров
Любая неосторожность и нарушение правил безопасности, приведшие к лесному пожару, влекут за собой штраф, напомнили в Минокружающей среды
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Человеческая неосторожность, по статистике, является основной причиной возникновения лесных пожаров в Грузии, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства.
По информации ведомства, за последнюю неделю в регионах Кахети, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети было зафиксировано несколько лесных пожаров. Возможной причиной пожара рассматривается человеческая небрежность.
Минокружающей среды и Национальное агентство лесного хозяйства призывают население соблюдать правила безопасности: подчиниться установленным правилам передвижения и поведения в лесу.
Ведомство напомнило, что любая неосторожность и нарушение правил безопасности, приведшие к лесному пожару, влекут за собой штраф.
Кроме того, учитывая ущерб, причиненный пожаром, дело может быть квалифицировано как уголовное преступление. За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Согласно статистике, в 2024 году в результате пожаров в Грузии погибли 42 человека, по сравнению с данными 2023 года этот показатель меньше на 6 человек.
Всего в стране в 2024 году произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий.
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания.