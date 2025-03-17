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Человеческая небрежность – в Грузии назвали главную причину лесных пожаров

Человеческая небрежность – в Грузии назвали главную причину лесных пожаров

Sputnik Грузия

Любая неосторожность и нарушение правил безопасности, приведшие к лесному пожару, влекут за собой штраф, напомнили в Минокружающей среды 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T17:27+0400

2025-03-17T17:27+0400

2025-03-17T17:27+0400

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квемо картли

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Человеческая неосторожность, по статистике, является основной причиной возникновения лесных пожаров в Грузии, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, за последнюю неделю в регионах Кахети, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети было зафиксировано несколько лесных пожаров. Возможной причиной пожара рассматривается человеческая небрежность. Минокружающей среды и Национальное агентство лесного хозяйства призывают население соблюдать правила безопасности: подчиниться установленным правилам передвижения и поведения в лесу. Ведомство напомнило, что любая неосторожность и нарушение правил безопасности, приведшие к лесному пожару, влекут за собой штраф. Кроме того, учитывая ущерб, причиненный пожаром, дело может быть квалифицировано как уголовное преступление. За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Согласно статистике, в 2024 году в результате пожаров в Грузии погибли 42 человека, по сравнению с данными 2023 года этот показатель меньше на 6 человек. Всего в стране в 2024 году произошло 11 639 пожаров и сгорело 504 здания. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пожар, лесной пожар, новости, происшествия, кахети, квемо картли