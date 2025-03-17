Членство Украины в НАТО снято с повестки дня – депутат Слуцкий

"Глава МИД Украины Сибига заявляет о том, что Киев, мол, не намерен отказываться от вступления в НАТО и не собирается "признавать утрату территорий". НАТО, судя по последним заявлениям Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе, однако укрорежим продолжает стучаться в закрытые двери. Такая тактика лишь заводит переговоры в тупик", – сказал Слуцкий.