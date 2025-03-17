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Членство Украины в НАТО снято с повестки дня – депутат Слуцкий
Членство Украины в НАТО снято с повестки дня – депутат Слуцкий
Sputnik Грузия
По мнению Слуцкого, pападные официальные лица вынуждены признать, что интеграция Киева в НАТО – иллюзия 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T16:53+0400
2025-03-17T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. НАТО, судя по последним заявлениям генсека Марка Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости. Депутат считает, что Киев застрял в стадии отрицания неизбежного. По мнению Слуцкого, Киев при поддержке Парижа и Лондона пытается сорвать процесс урегулирования, выдвигая антипереговорные условия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, россия, украина, киев, париж, нато, обострение ситуации вокруг украины, европа, сша
Членство Украины в НАТО снято с повестки дня – депутат Слуцкий
16:53 17.03.2025 (обновлено: 17:10 17.03.2025)
По мнению Слуцкого, pападные официальные лица вынуждены признать, что интеграция Киева в НАТО – иллюзия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik.
НАТО, судя по последним заявлениям генсека Марка Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости
.
"Глава МИД Украины Сибига заявляет о том, что Киев, мол, не намерен отказываться от вступления в НАТО и не собирается "признавать утрату территорий". НАТО, судя по последним заявлениям Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе, однако укрорежим продолжает стучаться в закрытые двери. Такая тактика лишь заводит переговоры в тупик", – сказал Слуцкий.
Депутат считает, что Киев застрял в стадии отрицания неизбежного.
"Хунта Зеленского проигрывает, но не готова прекратить войну до последнего украинца. Очевидно, что Россия, побеждая на поле боя, продолжит требовать, как говорят на Смоленской площади, "железобетонных гарантий" безопасности. И основная из них – внеблоковый статус Украины. Без НАТО", – добавил парламентарий.
По мнению Слуцкого, Киев при поддержке Парижа и Лондона пытается сорвать процесс урегулирования, выдвигая антипереговорные условия.