https://sputnik-georgia.ru/20250317/instruktory-iz-avstrii-proveli-ucheniya-dlya-gruzinskikh-spasateley-292531763.html

Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей

Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей

Sputnik Грузия

Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерствами внутренних дел Австрии и Грузии 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T19:19+0400

2025-03-17T19:19+0400

2025-03-17T19:19+0400

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

австрия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Австрийские инструкторы провели горноспасательную подготовку для представителей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, говорится в сообщении на сайте грузинского ведомства. Тренинг включал как теоретическую, так и практическую часть. В рамках семинара участники получили информацию по таким вопросам, как извлечение пострадавших из-под непротоптанного снега, оказание медпомощи, проведение спасательных работ в условиях схода лавин, проверка горнолыжного снаряжения и многое другое. Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерством внутренних дел Австрии и министерством внутренних дел Грузии. По окончании обучения участникам были вручены сертификаты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями, австрия, новости, грузия