Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
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Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерствами внутренних дел Австрии и Грузии
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Австрийские инструкторы провели горноспасательную подготовку для представителей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, говорится в сообщении на сайте грузинского ведомства.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
Тренинг включал как теоретическую, так и практическую часть.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
В рамках семинара участники получили информацию по таким вопросам, как извлечение пострадавших из-под непротоптанного снега, оказание медпомощи, проведение спасательных работ в условиях схода лавин, проверка горнолыжного снаряжения и многое другое.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерством внутренних дел Австрии и министерством внутренних дел Грузии.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
По окончании обучения участникам были вручены сертификаты.