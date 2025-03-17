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https://sputnik-georgia.ru/20250317/instruktory-iz-avstrii-proveli-ucheniya-dlya-gruzinskikh-spasateley-292531763.html
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Sputnik Грузия
Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерствами внутренних дел Австрии и Грузии 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T19:19+0400
2025-03-17T19:19+0400
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
австрия
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Австрийские инструкторы провели горноспасательную подготовку для представителей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, говорится в сообщении на сайте грузинского ведомства. Тренинг включал как теоретическую, так и практическую часть. В рамках семинара участники получили информацию по таким вопросам, как извлечение пострадавших из-под непротоптанного снега, оказание медпомощи, проведение спасательных работ в условиях схода лавин, проверка горнолыжного снаряжения и многое другое. Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерством внутренних дел Австрии и министерством внутренних дел Грузии. По окончании обучения участникам были вручены сертификаты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями, австрия, новости, грузия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями, австрия, новости, грузия

Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей

19:19 17.03.2025
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
© Emergency Management Service
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Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерствами внутренних дел Австрии и Грузии
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Австрийские инструкторы провели горноспасательную подготовку для представителей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, говорится в сообщении на сайте грузинского ведомства.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
Тренинг включал как теоретическую, так и практическую часть.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
В рамках семинара участники получили информацию по таким вопросам, как извлечение пострадавших из-под непротоптанного снега, оказание медпомощи, проведение спасательных работ в условиях схода лавин, проверка горнолыжного снаряжения и многое другое.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
Учения прошли в рамках двустороннего сотрудничества между министерством внутренних дел Австрии и министерством внутренних дел Грузии.
© Emergency Management ServiceИнструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
Инструкторы из Австрии провели учения для грузинских спасателей
© Emergency Management Service
По окончании обучения участникам были вручены сертификаты.
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