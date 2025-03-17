https://sputnik-georgia.ru/20250317/konets-gruzino-ukrainskogo-bratstva-292529220.html
Конец грузино-украинского "братства"
Конец грузино-украинского "братства"
Sputnik Грузия
Последние несколько лет Украина постоянно критикует Грузию, хотя еще недавно они называли друг друга "братскими странами" 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T14:54+0400
2025-03-17T14:54+0400
2025-03-17T15:11+0400
мультимедиа
инфографика
грузия
украина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/11/292528831_0:255:1852:1297_1920x0_80_0_0_f19cf67a8247a6cf875dbee25c4cfc47.png
Зеленский вновь и вновь обвиняет Тбилиси в "пророссийском повороте", а Министерство спорта Украины даже лишило мэра столицы, Каху Каладзе звания "мастер спорта". В видеографике Sputnik разбираемся, как вообще возникло это "братство" и как сейчас "дружат" Киев и Тбилиси.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/11/292528831_0:0:1853:1389_1920x0_80_0_0_bb46c00618fe470d1b72fe8fb3d21d13.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, инфографика, видео, грузия, украина
мультимедиа, инфографика, видео, грузия, украина
Конец грузино-украинского "братства"
14:54 17.03.2025 (обновлено: 15:11 17.03.2025)
Последние несколько лет Украина постоянно критикует Грузию, хотя еще недавно они называли друг друга "братскими странами"
Зеленский вновь и вновь обвиняет Тбилиси в "пророссийском повороте", а Министерство спорта Украины даже лишило мэра столицы, Каху Каладзе звания "мастер спорта". В видеографике Sputnik разбираемся, как вообще возникло это "братство" и как сейчас "дружат" Киев и Тбилиси.