https://sputnik-georgia.ru/20250317/ne-brat-ty-mne-kak-gruziya-possorilas-s-ukrainoy-292488554.html

Не брат ты мне: Как Грузия поссорилась с Украиной?

Не брат ты мне: Как Грузия поссорилась с Украиной?

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Арчил Сихарулидзе о том, как постреволюционные элиты в Тбилиси и Киеве создали идею грузино-украинского "братства", которое вначале... 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T11:55+0400

2025-03-17T11:55+0400

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аналитика

грузия

украина

тбилиси

киев

арчил сихарулидзе

михаил саакашвили

виктор ющенко

революция роз

евромайдан

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Ничто не вечно под луной, лишь так можно охарактеризовать отношения между Грузией и Украиной. На фоне очередного идеологического маразма под названием "Западные ценности", при коммунистическом режиме использовали термин "дружба народов", многие забыли, что такого понятия как "дружба" в политике и геополитике практически не существует.Есть временные союзы и интересы. Именно они и привели, сформировали и уже разрушили грузино-украинское "братство". Пока Украина считает, что она является региональной державой с правом голоса по Грузии, Тбилиси уже забодало слушать нотации от страны, которая сама держится на соплях, а заодно пытается заменить Москву в роли "старшего брата". А как бодро и бурно все начиналось.Цветные революцииВ начале XXI века на постсоветском пространстве произошли две знаковые революции – Революция Роз в Грузии (2003) и Оранжевая революция на Украине (2004). Обе были вызваны народным протестом против фальсификации выборов, коррупции и авторитарного правления. Лидерами этих революций стали известные всем сегодня политические лидеры Михеил Саакашвили и Виктор Ющенко.В ноябре 2003 года в Грузии вспыхнул массовый протест против результатов парламентских выборов, в которых победила партия "Союз граждан Грузии" сторонников президента Эдуарда Шеварднадзе. Оппозиция и "независимые наблюдатели" обвинили власти в масштабных фальсификациях. Политическое прозападное трио Зураб Жвания, Михеил Саакашвили и Нино Бурджанадзе сформировали единую силу против своего уже бывшего наставника Шеварднадзе. Протестующие заполнили улицы Тбилиси, требуя отставки первого лица. 22 ноября, когда президент выступал в парламенте, демонстранты во главе с Саакашвили ворвались в здание, держа в руках розы (символ ненасильственного сопротивления). На следующий день Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку в святой для многих грузин праздник Гиоргоба, а в январе 2004 года Саакашвили был избран президентом Грузии с 96% голосов.Несмотря на активную вовлеченность в процесс Москвы, самолично поддержал митингующих и даже выступал в центре Тбилиси, грузинская сторона, особенно Саакашвили, дала всем понять, что целью было отстраниться от России и идти в сторону США, НАТО, а потом уже Европейского Союза.Чуть позже и на Украине вспыхнули волнения в ноябре 2004 года, после второго тура президентских выборов, где победителем был объявлен Виктор Янукович. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях. Хорошо натренированные сербскими и грузинскими протестными тренерами, представители "Отпор", украинская альтернатива грузинской "Кмара" (с груз., "хватит"), смогли парализовать государство.Протесты получили название "Оранжевая революция" из-за символического цвета кампании Виктора Ющенко. Миллионы людей вышли на улицы Киева и других городов, требуя отмены результатов выборов. После нескольких недель мирных протестов и решения Верховного суда был назначен третий тур голосования, в котором Ющенко одержал победу.Новоявленный президент Ющенко также подтвердил свою верность сближению с Западом, в чем ему должны были помочь коллеги из Тбилиси и его личный друг и коллега Саакашвили.Геополитическое и не только "братство"Обоюдное стремление Саакашвили и Ющенко встать на "демократические рельсы", т. е. дистанцироваться от России и искать свое будущее на западном треке подтолкнули страны к формированию "геополитического братства". Этому также сильно способствовала личная дружба их лидеров.Среди общих инициатив была идея т. н. "общей лодки", означавшая общие усилия по ослаблению позиций Москвы через интеграционные процессы в НАТО и ЕС. Также целенаправленные внутренние реформы, которые должны были разрушить существовавшие между Тбилиси-Москвой и Киевом-Москвой общественные, научные, экономические и бизнес-связи.Отдельно обсуждался вопрос энергетического суверенитета и поиски альтернативных маршрутов поставок нефти и газа, таких как нефтепровод Одесса-Броди, который должен был снизить зависимость от российских энергоносителей.Не следует забывать и об актуализации Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), которая приняла свой устав в 2006 году и воспринималось постреволюционным правительствами, как единство против интересов Москвы.И, конечно же, важным было военное сотрудничество, в рамках которого Тбилиси закупал модернизированные танковые, и не только, единицы у Киева. Оно лишь усилилось после Августовской войны 2008 года.Лидеры двух стран часто посещали друг друга, высказывали взаимную поддержку и участвовали в совместных мероприятиях. В 2005 году Саакашвили приезжал в Киев, где активно поддерживал реформы Ющенко. Он даже помогал украинским властям в проведении антикоррупционных реформ, делясь опытом грузинских преобразований.Ющенко первым из мировых лидеров приехал в Тбилиси во время войны 2008 года. Он открыто осудил действия России и выразил поддержку территориальной целостности Грузии. Ющенко и Саакашвили нередко подчеркивали братские отношения между народами Грузии и Украины, называя друг друга друзьями и союзниками.Все было замечательно и на личном фронте двух лидеров. Общение Ющенко и Саакашвили выходило за рамки официальной дипломатии. Лидер Украины стал крестным отцом сына Саакашвили, что закрепило "братские" узы и на личном фронте.Украино-грузинское "братство", о котором ни в Тбилиси, ни в Киеве до этого мало кто знал, окончательно сформировалось. Оно опиралось на совместное видение и дружбу двух лидеров. Эта "дружба" была личной, элитарной, политической и, конечно же, геополитической.Исход грузин на УкраинуВ 2012-2013 годах Грузия пережила значительные политические изменения, которые привели к поражению Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение" (ЕНД). После поражения он и многие его соратники оказались в сложной ситуации внутри страны, что заставило их искать новые политические возможности за пределами Грузии. Украина стала главной ареной их новой деятельности, особенно в ходе Евромайдана (2013-2014) и последующих политических процессов.В ноябре 2013 года на Украине начались массовые протесты против президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Эти события получили название Евромайдан и стали началом новой революции в стране.Михаил Саакашвили сразу поддержал протестующих и активно выступал в их поддержку. Многие его бывшие соратники также приехали на Украину, чтобы участвовать в протестах и поддерживать оппозицию.Несколько видных грузинских политиков и бывших чиновников присоединились к протестному движению, например, Грузины не только давали политические советы, но и активно участвовали в координации протестов, делясь опытом мирных революций 2003 и 2004 годов. После победы Евромайдана и бегства Януковича в феврале 2014 года, новая украинская власть, возглавляемая президентом Петром Порошенко, начала приглашать иностранных реформаторов, в том числе грузин, на государственные посты.В мае 2015 года Михаил Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. Его соратник Хатия Деканоидзе стала начальников Национальной полиции Украины, а другой сомнительный деятель Зураб Адеишвили дослужился до позиции советника генпрокурора Украины. Это лишь малый список тех грузин, которые убежали от судебных разбирательств в Грузии. Безусловно, такой подход не мог устроить правительство "Грузинской Мечты", которое не комментировало этот "исход", но дало понять, что так "друзья" себя не ведут.С одной стороны, Тбилиси перестал видеть себя аванпостом по борьбе с Москвой, а с другой стороны, межличностная и элитарная дружба пропали, поскольку у власти не было ни Саакашвили, ни Ющенко. Уже с 2014 года отношения между странами начали переживать сложный период. Хотя обе страны оставались партнерами, продолжали двигаться в сторону евроинтеграции, их политические позиции начали значительно расходиться.Украина неоднократно критиковала Грузию за ее внутреннюю и внешнюю политику, особенно в отношении России и демократии. Лично Бидзину Иванишвили, основателя партии "Грузинская Мечта" укоряли якобы в тесных связах с Москвой и попытке вернуть Тбилиси на орбиту Москвы.В ответ грузинские власти обвиняли Киев во вмешательстве во внутренние дела, в попытке подрыва политического процесса в стране и лоббировании бывших представителей "коррумпированного режима" Саакашвили.РазрывПосле начала конфликта на Украине в феврале 2022 года "братство" между Киевом и Тбилиси окончилось. Правительства двух стран оказались в жестком дипломатическом противостоянии. Киев до сих пор обвиняет Тбилиси в мягкости по отношению к России. Украина ожидает от всех своих союзников жесткой позиции против России, однако Грузия отказалась вводить всесторонние санкции. Грузинское руководство заявило, что санкции нанесут ущерб экономике страны, но не изменят ситуацию на Украине. Также были упреки из-за экономического сотрудничества между Тбилиси и Москвой, особенно в вопросах реэкспорта товаров и обхода западных санкций.Отдельно следует упомянуть отказ властей Грузии официально направить на Украину добровольческие объединения. Тбилиси не препятствовал индивидуальному участию добровольцев, но официально не поддержал их, указав на необходимость обеспечить свою собственную безопасность на фоне геополитических катаклизмов.И конечно же вопрос лоббирования и защиты правительством Зеленского бывших соратников Саакашвили никуда не делся. Зеленский и его коллеги не раз заступались за них и обвиняли власти Грузии в преследовании оппонентов "по приказу Москвы".Вишенкой на торте критики Киева можно считать уже открытые призывы к смене власти в Тбилиси и непризнание результатов парламентских выборов 2024 года. По сути, Украина отказалась признавать новый парламентский срок Грузинской мечты, чем поставила точку в отношениях.Со своей стороны грузинские власти считают, что Украина оказывает давление на Тбилиси и поддерживает оппозицию, чтобы дестабилизировать страну, открыть "второй фронт" против России и вовлечь Грузию в военный конфликт против Москвы. По мнению лидеров Грузинской мечты, Киев надеялся использовать Тбилиси как военный полигон, чтобы оттянуть часть российских вооруженных сил от территорий Украины.Также Грузинская мечта открыто обвинила Киев в попытках проведения в стране очередного "Евромайдана" во время антиправительственных митингов в Тбилиси в конце ноября в начале декабря 2024 года.Грузия и Украина, скорее всего, больше никогда не станут прежними "братьями", поскольку уж слишком сильно Киев увлекся критикой Тбилиси и сделал ставку на политическую элиты периода Саакашвили, которая вряд ли сможет вновь доминировать.Более того, несмотря на общую поддержку Киева и его борьбы против России среди грузинского общества, есть четкое осознание, что украинские политические элиты перешли многие "красные линии" и по-старому "дружить" больше не получится. Следовательно, единственная миссия двух стран - это удержать, что осталось.Однако, кажется, что правительство Зеленского не понимает этого и продолжает агрессивную риторику против Тбилиси. Тбилиси, который очевидно уже подустал, все еще держится. Ведь, грузинская культура не позволяет "быть лежачего". Даже если очень хочется.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, грузия, украина, тбилиси, киев, арчил сихарулидзе, михаил саакашвили, виктор ющенко, революция роз, евромайдан, сша, европа, россия, политика, война 2008 года, война августа 2008 года, единое национальное движение