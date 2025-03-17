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НПО в Грузии сделали имя на попытках деструкции и дестабилизации – Вольский

НПО в Грузии сделали имя на попытках деструкции и дестабилизации – Вольский

Sputnik Грузия

Структуры, которые никто не выбирал, не должны принимать участие в решении вопросов чрезвычайной важности, заявил политик 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T12:52+0400

2025-03-17T12:52+0400

2025-03-17T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Неправительственные организации "прославились" в Грузии своими попытками устроить дестабилизацию в стране, они не должны иметь возможность участвовать в решении вопросов государственной важности, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Парламент Грузии приступает к рассмотрению аналога американского закона FARA, который упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. В этом случае, структуры, которые никто не выбирал, не должны участвовать в решении вопросов чрезвычайной важности, заявил политик. И у общества нет заинтересованности в том, чтобы их участие было в таких делах необходимым.Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта 27 февраля 2025 года. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступил за усовершенствование закона и приведение его в соответствие с международными стандартами защиты прав человека. Закон об "иноагентах" в Грузии Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия