https://sputnik-georgia.ru/20250317/pochemu-v-gruzii-reshili-uzhestochit-narkopolitiku-otvet-deputata-292528295.html

Почему в Грузии решили ужесточить наркополитику? Ответ депутата

Почему в Грузии решили ужесточить наркополитику? Ответ депутата

Sputnik Грузия

Наказание для наркоторговцев будет ужесточено с 12 до 20 лет, возможно и бессрочное заключение 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T16:36+0400

2025-03-17T16:36+0400

2025-03-17T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Либеральная наркополитика не принесла существенных позитивных результатов в Грузии, из-за чего на повестке дня властей встал вопрос ее ужесточения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Паата Салия. Парламент Грузии рассматривает пакета законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов. Согласно планируемым "Грузинской мечтой" поправкам, с 1 июня 2025 года, если подтвердится факт употребления наркотиков, или в том случае, если лицо уклонится от сдачи теста на наркотики, оно будет лишено права управлять любым видом транспортного средства в течение трех лет. Кроме того, в течение пяти лет такие лица будут лишаться права работать на госслужбе, а также в педагогических и воспитательных учреждениях. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в несколько раз выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет в том числе запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, смягчение наркополитики в грузии, наркополитика