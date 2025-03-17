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Президент наградил членов сборной Грузии по регби орденами и медалями Чести

Президент наградил членов сборной Грузии по регби орденами и медалями Чести

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17 раз в истории стала чемпионом Европы 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили на основании совместного представления премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил членов национальной сборной по регби, тренеров, персонал и руководителей Союза регби орденами и медалями Чести. Государственные награды Грузии были вручены спортсменам за выдающиеся спортивные достижения, в частности, в 2022 году за их вклад в исторические победы в матчах против сборных Италии и Уэльса. Президент Грузии поздравил регбистов с победой на чемпионате Европы по регби в восьмой раз подряд, а всего в 17 раз в истории, поблагодарил спортсменов за успешное выступление и пожелал им еще много побед в будущем. Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17 раз в истории стала чемпионом Европы, обыграв команду Испании со счетом 46:28 на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. В полуфинале чемпионата Европы 2 марта сборная Грузии по регби обыграла Румынию со счетом 43:5 и получила право сыграть в финале. Второй полуфинальный матч состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии со счетом 36:10 в Париже. В турнире не принимают участие сборные, выступающие в Кубке шести наций (Англия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция и Шотландия). Эмблемой сборной Грузии по регби является "боржгали" – древний символ, означающий солнце, энергию и вечную жизнь, поэтому болельщики называют команду "борджгалоснеби". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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