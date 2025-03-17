https://sputnik-georgia.ru/20250317/rossiya-i-tadzhikistan-sovmestno-vystraivayut-bezopasnost---prezident-rf-292534187.html

Россия и Таджикистан совместно выстраивают безопасность - президент РФ

Россия и Таджикистан совместно выстраивают безопасность - президент РФ

Sputnik Грузия

Владимир Путин в диалоге со своим коллегой из Таджикистана заявил о сотрудничестве двух государств в сфере безопасности в рамках ОДКБ 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T17:20+0400

2025-03-17T17:20+0400

2025-03-17T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Таджикистан совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, сообщает РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом. В субботу он уже провел неформальную встречу с Владимиром Путиным, в которой также участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник Рахмон и Путин проведут двусторонние переговоры. До этого глава Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Президент добавил, что ждёт лидера Таджикистана 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, одкб, политика