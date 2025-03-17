https://sputnik-georgia.ru/20250317/saakashvili-prigovorili-esche-po-odnomu-delu-skolko-let-on-provedet-v-tyurme-292522964.html
Саакашвили приговорили еще по одному делу: сколько лет он проведет в тюрьме?
Саакашвили приговорили еще по одному делу: сколько лет он проведет в тюрьме?
Sputnik Грузия
На прошлой неделе суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате — он получил 9 лет лишения свободы 17.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-17T11:33+0400
2025-03-17T11:33+0400
2025-03-17T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили к 4 годам и 6 месяцам годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии. В итоге в тюрьме Саакашвили проведет 12,6 лет.В Грузии существует принцип т. н. "поглощения наказания" при нескольких сроках, однако суд в праве использовать эту норму лишь частично, что и произошло в случае Саакашвили. То есть к 4,6 годам суд прибавил 8 лет от 9-летнего приговора по делу "о пиджаках".Сторона защиты назвала решение, принятое судей, непонятным и политически мотивированным.Срок отсчета наказания по грузинскому законодательству ведется с 1 октября 2021 года. Таким образом экс-президент Грузии выйдет на свободу в 2034 году, если не будет помилован или освобожден условно-досрочно. Решение о помиловании принимает президент Грузии, а по условному освобождению – комиссия, которая руководствуется тяжестью преступления, оценкой рисков и поведением осужденного. На суде стороне обвинения удалось доказать, что Саакашвили в обход пограничного контроля въехал в Грузию 29 сентября 2021 года. По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере из Одессы. Позже он сошел неподалеку от порта Поти с трейлера и отправился сначала в село Тквири в регионе Самегрело-Земо Сванети, а после – в Батуми. В тот же день Саакашвили направился в Тбилиси, где проживал в квартире вплоть до задержания 1 октября. За время своего пребывания в Грузии он успел записать и опубликовать несколько видео для соцсетей. Причиной задержания Саакашвили стали обвинительные приговоры по двум уголовным делам — об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. По ним экс-президент был приговорен к шести годам лишения свободы. После возвращения экс-президента на родину в суде началось рассмотрение еще двух дел — о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. На прошлой неделе суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате и он получил 9 лет лишения свободы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси, где находится до сих пор. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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михаил саакашвили, грузия, новости, политика, одесса, украина, тбилиси, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани
Саакашвили приговорили еще по одному делу: сколько лет он проведет в тюрьме?
11:33 17.03.2025 (обновлено: 12:22 17.03.2025)
На прошлой неделе суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате — он получил 9 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили к 4 годам и 6 месяцам годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии.
В итоге в тюрьме Саакашвили проведет 12,6 лет.
В Грузии существует принцип т. н. "поглощения наказания" при нескольких сроках, однако суд в праве использовать эту норму лишь частично, что и произошло в случае Саакашвили. То есть к 4,6 годам суд прибавил 8 лет от 9-летнего приговора по делу "о пиджаках".
Сторона защиты назвала решение, принятое судей, непонятным и политически мотивированным.
"Он даже не дал разъяснение, почему он это делает. Пошел по принципу совокупности приговоров, по рецидиву или по какой логике он построил (решение - ред.), я не понял. Но факт, что судья назначил 12 лет и шесть месяцев для Саакашвили в качестве наказания", - заявил адвокат Бека Басилая.
Срок отсчета наказания по грузинскому законодательству ведется с 1 октября 2021 года. Таким образом экс-президент Грузии выйдет на свободу в 2034 году, если не будет помилован или освобожден условно-досрочно. Решение о помиловании принимает президент Грузии, а по условному освобождению – комиссия, которая руководствуется тяжестью преступления, оценкой рисков и поведением осужденного.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что Саакашвили в обход пограничного контроля въехал в Грузию 29 сентября 2021 года. По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере из Одессы.
Позже он сошел неподалеку от порта Поти с трейлера и отправился сначала в село Тквири в регионе Самегрело-Земо Сванети, а после – в Батуми.
В тот же день Саакашвили направился в Тбилиси, где проживал в квартире вплоть до задержания 1 октября. За время своего пребывания в Грузии он успел записать и опубликовать несколько видео для соцсетей.
Причиной задержания Саакашвили стали обвинительные приговоры по двум уголовным делам — об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. По ним экс-президент был приговорен к шести годам лишения свободы.
После возвращения экс-президента на родину в суде началось рассмотрение еще двух дел — о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. На прошлой неделе суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате и он получил 9 лет лишения свободы.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси, где находится до сих пор.