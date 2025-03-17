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Синоптики прогнозируют дожди и предупреждают о паводках в Грузии

Синоптики прогнозируют дожди и предупреждают о паводках в Грузии

Sputnik Грузия

Уровень опасности расценивается специалистами как высокий 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Дожди и ветер ожидаются на большей части территории Грузии 19-20 марта, а в высокогорных районах – сильный снег, сообщили в агентстве окружающей среды. В западной части страны погода начнет ухудшаться под конец дня 17 марта. В горных районах местами возможен сильный снег. В прибрежных районах ожидается ветер, на море прогнозируется шторм силой 4-5 баллов. Существует риск наводнений и затопления близлежащих территорий. На небольших реках в Восточной Грузии ожидаются внезапные паводки. В высокогорных районах страны возможны сходы лавин, в холмистых и горных районах – оползнево-селевые процессы. Уровень опасности расценивается специалистами как высокий. Последнюю неделю на большей части территории Грузии столбик термометра поднимался до 26-28 градусов тепла. Непривычной для этого времени года жаре предшествовал сильнейший снегопад, который обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали от стихии Гурия и Аджария. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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