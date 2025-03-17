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Укоротите щупальца! В Грузии резко ответили верховному представителю Евросоюза

Укоротите щупальца! В Грузии резко ответили верховному представителю Евросоюза

Sputnik Грузия

Политик посоветовал бюрократам из Брюсселя взять пример с Вашингтона 17.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-17T18:18+0400

2025-03-17T18:18+0400

2025-03-17T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Европейским бюрократам пора прекратить несправедливую и безосновательную борьбу за интересы "глубинного государства" (Deep state) в разных странах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили, комментируя заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Перед началом встречи Совета по иностранным делам Каллас выразила обеспокоенность в связи задержаниями в Грузии. По ее словам, Евросоюз осуществляет давление на тех людей, которые прибегают к насилию в отношении мирных демонстрантов. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. В этом контексте политик посоветовал бюрократам из Брюсселя взять пример с Вашингтона. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили"преступной организацией" и проверяют его финансы. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Последние объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования, ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, вашингтон, сша, дональд трамп, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, usaid