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Больше денег от микрокредитных организаций для граждан Грузии

Больше денег от микрокредитных организаций для граждан Грузии

Sputnik Грузия

Новые поправки позволят гражданам страны получать больше кредитов в микрокредитных институтах 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Законопроект предполагающий увеличение лимита кредита на одного человека для микрокредитных организаций, утвержден парламентом Грузии в первом чтении. Согласно проекту, лимит кредита на одного гражданина после вступления поправок составит 200 тысяч лари, вместо 100 тысяч. В 2024 году аналогичное правило уже распространилось на коммерческие банки. После вступления в силу нового правила, Национальный банк Грузии определит дополнительные правила для выдачи кредитов микрокредитными организациями. Для получения кредита в Грузии необходимо подтвердить наличие дохода и свою платежеспособность. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в январе 2025 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 459,03 миллиона лари (0,74%) и на 1 февраля текущего года составил 62,68 миллиарда лари. За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 36,05 миллиона лари (0,1%), а в иностранной валюте – на 422,98 миллиарда лари (1,57%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кредит, национальный банк грузии