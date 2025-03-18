https://sputnik-georgia.ru/20250318/gripp-otstupaet--spetsialist-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-v-gruzii-292532411.html

Грипп отступает – специалист о ситуации с заболеваемостью в Грузии

Грипп отступает – специалист о ситуации с заболеваемостью в Грузии

Sputnik Грузия

Если в начале сезона преобладал вирус типа "А", то сейчас доминирует тип "В", и обращаемость в педиатрические клиники остается высокой 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T10:51+0400

2025-03-18T10:51+0400

2025-03-18T10:51+0400

грузия

общество

новости

иване чхаидзе

грипп

грипп атакует грузию

птичий грипп

вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии

вторая волна гриппа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24818/31/248183184_82:108:2610:1530_1920x0_80_0_0_358e8c3307da268116393b2ebfed39b2.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Количество случаев заболевания гриппом в Грузии снижается — если в начале марта общий уровень заболеваемости различными вариантами гриппа составлял 85%, то сейчас он снизился до 79%, заявил директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Первые случаи заболевания сезонным гриппом в Грузии были лабораторно подтверждены в начале ноября 2024 года. Однако, по его словам, несмотря на снижение общего уровня заболеваемости, грипп по-прежнему остается самым распространенным вирусом на сегодняшний день. Чхаидзе отметил, что если в начале сезона преобладал вирус типа "А", то сейчас доминирует тип "В", а обращаемость в педиатрические клиники остается высокой. Кроме того, медик рассказал о резких перепадах температуры воздуха, отметив, что они не оказывают прямого влияния на здоровье, но имеют большое значение. Ранее специалист заявил, что как вирусы типа А, так и вирусы типа В характеризуются высокой температурой, сильной головной болью, болью в глазах и горле, мышечными и суставными болями, сильной общей слабостью и утомляемостью. Между тем от "свиного гриппа" (вирус H1N1) в Грузии с начала года скончалось несколько человек. H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию, птичий грипп, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии, вторая волна гриппа