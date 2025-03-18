https://sputnik-georgia.ru/20250318/gripp-otstupaet--spetsialist-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-v-gruzii-292532411.html
Грипп отступает – специалист о ситуации с заболеваемостью в Грузии
Грипп отступает – специалист о ситуации с заболеваемостью в Грузии
Sputnik Грузия
Если в начале сезона преобладал вирус типа "А", то сейчас доминирует тип "В", и обращаемость в педиатрические клиники остается высокой 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T10:51+0400
2025-03-18T10:51+0400
2025-03-18T10:51+0400
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общество
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иване чхаидзе
грипп
грипп атакует грузию
птичий грипп
вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии
вторая волна гриппа
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Количество случаев заболевания гриппом в Грузии снижается — если в начале марта общий уровень заболеваемости различными вариантами гриппа составлял 85%, то сейчас он снизился до 79%, заявил директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Первые случаи заболевания сезонным гриппом в Грузии были лабораторно подтверждены в начале ноября 2024 года. Однако, по его словам, несмотря на снижение общего уровня заболеваемости, грипп по-прежнему остается самым распространенным вирусом на сегодняшний день. Чхаидзе отметил, что если в начале сезона преобладал вирус типа "А", то сейчас доминирует тип "В", а обращаемость в педиатрические клиники остается высокой. Кроме того, медик рассказал о резких перепадах температуры воздуха, отметив, что они не оказывают прямого влияния на здоровье, но имеют большое значение. Ранее специалист заявил, что как вирусы типа А, так и вирусы типа В характеризуются высокой температурой, сильной головной болью, болью в глазах и горле, мышечными и суставными болями, сильной общей слабостью и утомляемостью. Между тем от "свиного гриппа" (вирус H1N1) в Грузии с начала года скончалось несколько человек. H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию, птичий грипп, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии, вторая волна гриппа
грузия, общество, новости, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию, птичий грипп, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии, вторая волна гриппа
Грипп отступает – специалист о ситуации с заболеваемостью в Грузии
Если в начале сезона преобладал вирус типа "А", то сейчас доминирует тип "В", и обращаемость в педиатрические клиники остается высокой
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Количество случаев заболевания гриппом в Грузии снижается — если в начале марта общий уровень заболеваемости различными вариантами гриппа составлял 85%, то сейчас он снизился до 79%, заявил директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Первые случаи заболевания сезонным гриппом в Грузии были лабораторно подтверждены в начале ноября 2024 года.
"Число заболевших респираторными вирусами снижается каждую неделю... Если в первую неделю марта общий показатель заболеваемости различными вариантами гриппа составлял 85%, то сейчас этот показатель снизился до 79%", – сказал Чхаидзе.
Однако, по его словам, несмотря на снижение общего уровня заболеваемости, грипп по-прежнему остается самым распространенным вирусом на сегодняшний день.
Чхаидзе отметил, что если в начале сезона преобладал вирус типа "А", то сейчас доминирует тип "В", а обращаемость в педиатрические клиники остается высокой.
Кроме того, медик рассказал о резких перепадах температуры воздуха, отметив, что они не оказывают прямого влияния на здоровье, но имеют большое значение.
"Этому есть простое объяснение: когда на улице солнечно, многие дети проводят время на улице, а когда становится холоднее, больше детей возвращаются в помещения. Вероятность распространения вирусов выше в закрытых помещениях", – пояснил Чхаидзе.
Ранее специалист заявил, что как вирусы типа А, так и вирусы типа В характеризуются высокой температурой, сильной головной болью, болью в глазах и горле, мышечными и суставными болями, сильной общей слабостью и утомляемостью.
Между тем от "свиного гриппа" (вирус H1N1) в Грузии с начала года скончалось несколько человек.
H1N1 – это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам.