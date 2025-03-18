https://sputnik-georgia.ru/20250318/gruzinskiy-goyya-zhizn-i-tvorchestvo-lado-gudiashvili---video-292558786.html

"Грузинский Гойя": жизнь и творчество Ладо Гудиашвили – видео

"Грузинский Гойя": жизнь и творчество Ладо Гудиашвили – видео

Sputnik Грузия

Ладо Гудиашвили (1896-1980) родился в семье простого железнодорожника. Окончив школу живописи в Тифлисе, он работал учителем рисования, его первая выставка... 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T19:42+0400

2025-03-18T19:42+0400

2025-03-18T20:19+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

ладо гудиашвили

творчество

искусство

история

история грузии - все самое интересное

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/12/292558422_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2a07c51be637b4c48729f0171f603386.jpg

Покинув Грузию в 1919 году, он отправился в Париж, который был центром мирового искусства. Там он учился в художественной академии, работал и создавал новые произведения. Он был знаком с Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Морисом Утрилло, Игнасио Сулоага и другими известными в мире деятелями искусства. Выставки Ладо Гудиашвили проходили во многих столицах стран Европы. Однако он не перенес жизнь вдали от родины и вернулся в Тбилиси в 1925 году. В столице Грузии именем Гудиашвили названы площадь в самом центре города, а также улица, на которой расположен дом под номером 11, где жил художник. Сейчас это дом-музей, который можно посетить и ознакомиться с жизнью и работами мастера. Творчество Ладо Гудиашвили отличалось разнообразием техник и жанров. Мастер писал маслом, гуашью, акварелью, выполнял росписи на стенах, например, в храме Кашвети создавал графические произведения и работал в смешанной технике. Гудиашвили получил множество наград и почетных званий, оказал большое влияние на развитие искусства. Его называли "грузинским Гойей", национальным достоянием и легендой страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, ладо гудиашвили, творчество, искусство, история, история грузии - все самое интересное, видео