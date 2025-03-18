"Грузинский Гойя": жизнь и творчество Ладо Гудиашвили – видео
19:42 18.03.2025 (обновлено: 20:19 18.03.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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Ладо Гудиашвили (1896-1980) родился в семье простого железнодорожника. Окончив школу живописи в Тифлисе, он работал учителем рисования, его первая выставка прошла в 1915 году
Покинув Грузию в 1919 году, он отправился в Париж, который был центром мирового искусства. Там он учился в художественной академии, работал и создавал новые произведения.
Он был знаком с Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Морисом Утрилло, Игнасио Сулоага и другими известными в мире деятелями искусства. Выставки Ладо Гудиашвили проходили во многих столицах стран Европы.
Однако он не перенес жизнь вдали от родины и вернулся в Тбилиси в 1925 году. В столице Грузии именем Гудиашвили названы площадь в самом центре города, а также улица, на которой расположен дом под номером 11, где жил художник.
Сейчас это дом-музей, который можно посетить и ознакомиться с жизнью и работами мастера. Творчество Ладо Гудиашвили отличалось разнообразием техник и жанров. Мастер писал маслом, гуашью, акварелью, выполнял росписи на стенах, например, в храме Кашвети создавал графические произведения и работал в смешанной технике.
Гудиашвили получил множество наград и почетных званий, оказал большое влияние на развитие искусства. Его называли "грузинским Гойей", национальным достоянием и легендой страны.
Он был знаком с Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Морисом Утрилло, Игнасио Сулоага и другими известными в мире деятелями искусства. Выставки Ладо Гудиашвили проходили во многих столицах стран Европы.
Однако он не перенес жизнь вдали от родины и вернулся в Тбилиси в 1925 году. В столице Грузии именем Гудиашвили названы площадь в самом центре города, а также улица, на которой расположен дом под номером 11, где жил художник.
Сейчас это дом-музей, который можно посетить и ознакомиться с жизнью и работами мастера. Творчество Ладо Гудиашвили отличалось разнообразием техник и жанров. Мастер писал маслом, гуашью, акварелью, выполнял росписи на стенах, например, в храме Кашвети создавал графические произведения и работал в смешанной технике.
Гудиашвили получил множество наград и почетных званий, оказал большое влияние на развитие искусства. Его называли "грузинским Гойей", национальным достоянием и легендой страны.