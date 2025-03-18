https://sputnik-georgia.ru/20250318/investitsii-v-gruziyu-sokratilis--novye-dannye-292533472.html

Инвестиции в Грузию сократились – новые данные

Инвестиции в Грузию сократились – новые данные

Sputnik Грузия

Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций. 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T09:01+0400

2025-03-18T09:01+0400

2025-03-18T09:01+0400

экономика

грузия

новости

великобритания

мальта

нидерланды

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb28337cca430815fdd7bbdec40e1c7.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций.Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 483,7 миллиона долларов, на 60,1% меньше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 26,4% и составили 1,2 миллиарда долларов.Инвестиции также поступили из США, Турции, Азербайджана, Чехии, Японии, Маршалловых островов и Германии.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2024 году были финансовая и страховая деятельность, обрабатывающая промышленность и недвижимость.Инвестиции также вкладывали в сферы энергетики, транспорта, торговли, информации и коммуникации, искусства, отдыха и развлечений, гостиниц и ресторанов, административной деятельности и т.д.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

мальта

нидерланды

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, великобритания, мальта, нидерланды, сакстат