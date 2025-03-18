Инвестиции в Грузию сократились – новые данные
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
© courtesy of Axis Towers
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Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций.
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций.
Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 483,7 миллиона долларов, на 60,1% меньше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 26,4% и составили 1,2 миллиарда долларов.
Инвестиции в Грузию в 2024 году. Тройка стран-лидеров
Страна
Объем
Миллионов долларов
Доля в инвестициях
%
Великобритания
448,2
33,6
Мальта
175,8
13,2
Нидерланды
151,7
11,4
Инвестиции также поступили из США, Турции, Азербайджана, Чехии, Японии, Маршалловых островов и Германии.
Куда вкладывают?
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2024 году были финансовая и страховая деятельность, обрабатывающая промышленность и недвижимость.
Инвестиции в Грузию в 2024 году. Тройка отраслей-лидеров
Отрасль
Объем
Миллионы долларов
Доля в инвестициях
%
Финансовая и страховая деятельность
526,5
39,5
Обрабатывающая промышленность
170,2
12,8
Недвижимость
155,3
11,6
Инвестиции также вкладывали в сферы энергетики, транспорта, торговли, информации и коммуникации, искусства, отдыха и развлечений, гостиниц и ресторанов, административной деятельности и т.д.
Инвестиционная политика
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период примут новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации, и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов;
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов;
В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом;
В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.