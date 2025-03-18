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Инвестиции в Грузию сократились – новые данные
Инвестиции в Грузию сократились – новые данные
Sputnik Грузия
Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций. 18.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций.Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 483,7 миллиона долларов, на 60,1% меньше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 26,4% и составили 1,2 миллиарда долларов.Инвестиции также поступили из США, Турции, Азербайджана, Чехии, Японии, Маршалловых островов и Германии.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2024 году были финансовая и страховая деятельность, обрабатывающая промышленность и недвижимость.Инвестиции также вкладывали в сферы энергетики, транспорта, торговли, информации и коммуникации, искусства, отдыха и развлечений, гостиниц и ресторанов, административной деятельности и т.д.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, великобритания, мальта, нидерланды, сакстат
экономика, грузия, новости, великобритания, мальта, нидерланды, сакстат

Инвестиции в Грузию сократились – новые данные

09:01 18.03.2025
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
Открытие Аксис тауэрс - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2025
© courtesy of Axis Towers
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Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций.
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Главной причиной сокращения инвестиций в 2024 году называется снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций.
Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 483,7 миллиона долларов, на 60,1% меньше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 26,4% и составили 1,2 миллиарда долларов.
Инвестиции в Грузию в 2024 году. Тройка стран-лидеров

Страна

Объем

Миллионов долларов

Доля в инвестициях

%

Великобритания

448,2

33,6

Мальта

175,8

13,2

Нидерланды

151,7

11,4

Инвестиции также поступили из США, Турции, Азербайджана, Чехии, Японии, Маршалловых островов и Германии.

Куда вкладывают?

Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2024 году были финансовая и страховая деятельность, обрабатывающая промышленность и недвижимость.
Инвестиции в Грузию в 2024 году. Тройка отраслей-лидеров

Отрасль

Объем

Миллионы долларов

Доля в инвестициях

%

Финансовая и страховая деятельность

526,5

39,5

Обрабатывающая промышленность

170,2

12,8

Недвижимость

155,3

11,6

Инвестиции также вкладывали в сферы энергетики, транспорта, торговли, информации и коммуникации, искусства, отдыха и развлечений, гостиниц и ресторанов, административной деятельности и т.д.

Инвестиционная политика

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.

Также в этот период примут новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации, и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.

В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов;
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов;
В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом;
В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.
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