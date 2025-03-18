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Курс лари на вторник – 2,7759 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,7759 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.0004 лари 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T09:48+0400
2025-03-18T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7759 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.0004 лари.
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости, сша, тбилиси, доллар, доллары, рубль, российский рубль
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости, сша, тбилиси, доллар, доллары, рубль, российский рубль

Курс лари на вторник – 2,7759 GEL/$1

09:48 18.03.2025
© photo: Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКурсы валют
Курсы валют - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2025
© photo: Sputnik / Павел Бедняков
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.0004 лари
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7759 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.0004 лари.
© SputnikКросс-курс основных валют на 18 марта
Кросс-курс основных валют на 18 марта - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2025
Кросс-курс основных валют на 18 марта
© Sputnik
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