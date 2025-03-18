https://sputnik-georgia.ru/20250318/kurs-lari-na-vtornik--27759-gel1-292534308.html

Курс лари на вторник – 2,7759 GEL/$1

Курс лари на вторник – 2,7759 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.0004 лари 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T09:48+0400

2025-03-18T09:48+0400

2025-03-18T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7759 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.0004 лари.

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