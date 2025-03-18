Матчи в Ереване и в Тбилиси покажут, на что способны обе команды – Дзодзуашвили
16:30 18.03.2025 (обновлено: 16:38 18.03.2025)
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Предстоящие матчи между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА покажут, на что способны обе команды и в каких аспектах им нужно прибавить, рассказал ветеран сборной Грузии по футболу
Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, бывший тренер национальной команды Реваз Дзодзуашвили выступил во время видеомоста, организованного Мультимедийными пресс-центрами Sputnik в Тбилиси и Ереване.
Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Сборная Грузии борется за то, чтобы остаться в дивизионе B.
"Эта игра покажет нас, как мы готовы, и на что мы должны претендовать, где нам нужно прибавлять. Я хотел бы увидеть очень сильную, хорошую игру в Армении, а потом через три дня здесь, в Тбилиси", – заявил Реваз Дзодзуашвили.
Ветеран сборной пожелал футболистам обеих команд, чтобы им сопутствовала удача, которая позволит сыграть на всех чемпионатах мира.
Встреча футбольных экспертов в пресс-центрах Sputnik в Тбилиси и Ереване приурочена к матчу между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги Наций УЕФА.
В случае победы сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а в случае проигрыша – опустится на ступень ниже, в дивизион С.
Сборная Грузии встретится с национальной командой Армении 20 марта в Ереване, а 23 марта примет соперника в Тбилиси на "Динамо-Арене". Сборная Грузии борется за то, чтобы остаться в дивизионе B.
"Эта игра покажет нас, как мы готовы, и на что мы должны претендовать, где нам нужно прибавлять. Я хотел бы увидеть очень сильную, хорошую игру в Армении, а потом через три дня здесь, в Тбилиси", – заявил Реваз Дзодзуашвили.
Ветеран сборной пожелал футболистам обеих команд, чтобы им сопутствовала удача, которая позволит сыграть на всех чемпионатах мира.
Встреча футбольных экспертов в пресс-центрах Sputnik в Тбилиси и Ереване приурочена к матчу между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги Наций УЕФА.
В случае победы сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а в случае проигрыша – опустится на ступень ниже, в дивизион С.