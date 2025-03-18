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Мобильные операторы в Грузии: последние данные

Мобильные операторы в Грузии: последние данные

Sputnik Грузия

Доходы мобильных операторов в 2024 году составили 865,2 миллиона 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T15:22+0400

2025-03-18T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Число абонентов мобильных операторов в 2024 году в Грузии достигло 5,6 миллиона, что на 2% больше, чем в 2023 году, говорится в информации Национальной комиссии по коммуникациям. В стране для получения номера телефона достаточно предъявить лишь удостоверение личности или паспорт. Номера доступны как гражданам страны, так и иностранцам. При этом основная часть сервисов в Грузии привязана не к номеру телефона, а к документу, подтверждающему личность. Единственное исключение составляют банки страны, где необходим и номер телефона, и удостоверение личности. Согласно данным на 2024 год, 41% доли всего рынка занимает оператор Magti, у которого 2,3 миллиона абонентов. На втором месте в Грузии по популярности – оператор Silknet, 2 миллиона абонентов, а на третьем – Selfie mobile, 1,3 миллиона абонентов. При этом за год число абонентов Magti выросло на 2,8%, Silknet – на 6,2%, а вот число абонентов Selfie mobile сократилось на 0,2%. Что касается доходов мобильных операторов, то их объем в 2024 году составил 865,2 миллиона. При этом наибольший рос доходов наблюдается у оператора Silknet, а наименьший – у оператора Selfie mobile. В среднем один абонент тратит в течение месяца от 13 до 15 лари. При этом в день в среднем говорят по телефону около 2,5 минуты, остальные деньги тратятся на интернет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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