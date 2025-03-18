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Путин и Трамп сегодня обсудят нормализацию отношений – пресс-секретарь Песков
Путин и Трамп сегодня обсудят нормализацию отношений – пресс-секретарь Песков
Sputnik Грузия
Телефонный разговор между лидерами двух стран состоится сегодня, и обсуждать будут дальнейший процесс нормализации отношений 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T13:55+0400
2025-03-18T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что между двумя странами остается множество разногласий, следовательно, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят их во время телефонного разговора, сообщает РИА Новости."Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.По существующим данным, разговор должен состояться сегодня в течение дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Путин и Трамп сегодня обсудят нормализацию отношений – пресс-секретарь Песков
13:55 18.03.2025 (обновлено: 14:02 18.03.2025)
Телефонный разговор между лидерами двух стран состоится сегодня, и обсуждать будут дальнейший процесс нормализации отношений
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что между двумя странами остается множество разногласий, следовательно, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят их во время телефонного разговора, сообщает РИА Новости
.
"Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.
По существующим данным, разговор должен состояться сегодня в течение дня.