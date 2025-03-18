https://sputnik-georgia.ru/20250318/sektor-gaza-opyat-v-ogne---oboyudnye-obvineniya-khamas-i-izrailya-292540778.html
Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля
Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля
Sputnik Грузия
Израиль нанес превентивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в подготовке нападения, организация отрицает это 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T13:42+0400
2025-03-18T13:42+0400
2025-03-18T14:01+0400
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
ближний восток
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/05/283994143_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4942d7186ef72037d2bcbcbb58041868.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что заявления Израиля о подготовке нападения не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.Ранее представители Израиля утверждали, что ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/05/283994143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bac9f524c360544fad821dc7ee8841e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, ближний восток, политика
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, ближний восток, политика
Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля
13:42 18.03.2025 (обновлено: 14:01 18.03.2025)
Израиль нанес превентивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в подготовке нападения, организация отрицает это
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Палестинское движение ХАМАС утверждает, что заявления Израиля о подготовке нападения не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости
.
Ранее представители Израиля утверждали, что ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня.
"Заявления оккупантов о подготовке сопротивлением нападения не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.