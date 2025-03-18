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Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля
Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля
Sputnik Грузия
Израиль нанес превентивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в подготовке нападения, организация отрицает это 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T13:42+0400
2025-03-18T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что заявления Израиля о подготовке нападения не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.Ранее представители Израиля утверждали, что ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, ближний восток, политика
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, ближний восток, политика

Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля

13:42 18.03.2025 (обновлено: 14:01 18.03.2025)
© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках среди руин зданий, которые подверглись израильским авиаударам в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках среди руин зданий, которые подверглись израильским авиаударам в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Abed Khaled
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Израиль нанес превентивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в подготовке нападения, организация отрицает это
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что заявления Израиля о подготовке нападения не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.
Ранее представители Израиля утверждали, что ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня.

"Заявления оккупантов о подготовке сопротивлением нападения не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.
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