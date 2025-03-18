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Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля

Сектор Газа опять в огне – обоюдные обвинения ХАМАС и Израиля

Sputnik Грузия

Израиль нанес превентивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в подготовке нападения, организация отрицает это 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T13:42+0400

2025-03-18T13:42+0400

2025-03-18T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что заявления Израиля о подготовке нападения не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.Ранее представители Израиля утверждали, что ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, ближний восток, политика