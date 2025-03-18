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Серебряный призер ЧЕ Реваз Дзодзуашвили раскрыл секрет успеха футболистов – видео
Серебряный призер ЧЕ Реваз Дзодзуашвили раскрыл секрет успеха футболистов – видео
Sputnik Грузия
Чтобы добиться успеха в большом футболе, нужно упорно тренироваться до тех пор, пока не исправишь все свои недостатки 18.03.2025, Sputnik Грузия
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Об этом рассказал ветеран сборной Грузии по футболу, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, бывший тренер национальной команды Реваз Дзодзуашвили во время видеомоста, организованного Мультимедийными пресс-центрами Sputnik в Тбилиси и Ереване."Хочешь играть в сильный футбол, хочешь играть на высоком уровне, там есть законы, которые даже во сне и ежедневно нужно ставить перед собой. Это работа физически, работа технически, работа тактически, работа психологически, и еще, самое главное, футболу нужно отдавать столько времени, пока не улучшишь то, чего тебе не хватает", – рассказал Дзодзуашвили. Как отметил легендарный защитник, для того, чтобы добиться успеха, он по два-три часа в день с детства занимался бегом и много работал физически."Чем больше ты работаешь в этих направлениях и в технике, и в тактике, и в физике, все это продвигает тебя вперед", – сказал Дзодзуашвили. По его словам, нужно постоянно работать над собой, тем самым обогащая команду и сборную, в которой ты играешь. Встреча футбольных экспертов в пресс-центрах Sputnik в Тбилиси и Ереване приурочена к матчу между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА. Первая встреча состоится в Ереване 20 марта, а ответная – спустя три дня в Тбилиси. В случае победы сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а в случае проигрыша – опустится на ступень ниже, в дивизион С.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, армения, ереван, тбилиси, футбол, видео

Серебряный призер ЧЕ Реваз Дзодзуашвили раскрыл секрет успеха футболистов – видео

15:46 18.03.2025 (обновлено: 18:06 18.03.2025)
© video: Sputnik
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Чтобы добиться успеха в большом футболе, нужно упорно тренироваться до тех пор, пока не исправишь все свои недостатки
Об этом рассказал ветеран сборной Грузии по футболу, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, бывший тренер национальной команды Реваз Дзодзуашвили во время видеомоста, организованного Мультимедийными пресс-центрами Sputnik в Тбилиси и Ереване.

"Хочешь играть в сильный футбол, хочешь играть на высоком уровне, там есть законы, которые даже во сне и ежедневно нужно ставить перед собой. Это работа физически, работа технически, работа тактически, работа психологически, и еще, самое главное, футболу нужно отдавать столько времени, пока не улучшишь то, чего тебе не хватает", – рассказал Дзодзуашвили.

Как отметил легендарный защитник, для того, чтобы добиться успеха, он по два-три часа в день с детства занимался бегом и много работал физически.

"Чем больше ты работаешь в этих направлениях и в технике, и в тактике, и в физике, все это продвигает тебя вперед", – сказал Дзодзуашвили. По его словам, нужно постоянно работать над собой, тем самым обогащая команду и сборную, в которой ты играешь.

Встреча футбольных экспертов в пресс-центрах Sputnik в Тбилиси и Ереване приурочена к матчу между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА. Первая встреча состоится в Ереване 20 марта, а ответная – спустя три дня в Тбилиси.

В случае победы сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а в случае проигрыша – опустится на ступень ниже, в дивизион С.
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