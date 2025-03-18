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Серебряный призер ЧЕ Реваз Дзодзуашвили раскрыл секрет успеха футболистов – видео

Серебряный призер ЧЕ Реваз Дзодзуашвили раскрыл секрет успеха футболистов – видео

Sputnik Грузия

Чтобы добиться успеха в большом футболе, нужно упорно тренироваться до тех пор, пока не исправишь все свои недостатки 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T15:46+0400

2025-03-18T15:46+0400

2025-03-18T18:06+0400

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Об этом рассказал ветеран сборной Грузии по футболу, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, бывший тренер национальной команды Реваз Дзодзуашвили во время видеомоста, организованного Мультимедийными пресс-центрами Sputnik в Тбилиси и Ереване."Хочешь играть в сильный футбол, хочешь играть на высоком уровне, там есть законы, которые даже во сне и ежедневно нужно ставить перед собой. Это работа физически, работа технически, работа тактически, работа психологически, и еще, самое главное, футболу нужно отдавать столько времени, пока не улучшишь то, чего тебе не хватает", – рассказал Дзодзуашвили. Как отметил легендарный защитник, для того, чтобы добиться успеха, он по два-три часа в день с детства занимался бегом и много работал физически."Чем больше ты работаешь в этих направлениях и в технике, и в тактике, и в физике, все это продвигает тебя вперед", – сказал Дзодзуашвили. По его словам, нужно постоянно работать над собой, тем самым обогащая команду и сборную, в которой ты играешь. Встреча футбольных экспертов в пресс-центрах Sputnik в Тбилиси и Ереване приурочена к матчу между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА. Первая встреча состоится в Ереване 20 марта, а ответная – спустя три дня в Тбилиси. В случае победы сборная Грузии сохранит место в дивизионе B, а в случае проигрыша – опустится на ступень ниже, в дивизион С.

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