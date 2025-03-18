https://sputnik-georgia.ru/20250318/signalnoe-oruzhie-khotyat-priravnyat-k-ognestrelnomu-v-gruzii-292556624.html

Сигнальное оружие хотят приравнять к огнестрельному в Грузии

Сигнальное оружие хотят приравнять к огнестрельному в Грузии

Sputnik Грузия

Предложенные поправки определят возможные виды сигнального оружия в стране и приравняют его к огнестрельному 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T18:51+0400

2025-03-18T18:51+0400

2025-03-18T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Парламент Грузии зарегистрировал поправки в закон "Об оружии" согласно которым, сигнальное оружие будет приравнено к огнестрельному и будет продаваться только при наличии специального разрешения в лицензионных магазинах. Также разрешение понадобится и для транзита подобного оружия, приобретения его иностранцами, перевозку и пересылку. Кроме того, все владельцы сигнального оружия будут обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей. Правительство Грузии определит виды сигнального оружия, которые можно будет продавать в стране, ввозить и хранить. Между тем парламент Грузии решил продлить срок для обустройства оружейных магазинов с целью получения лицензии с 1 июня 2025 года по 1 января 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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