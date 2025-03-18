https://sputnik-georgia.ru/20250318/smotrite-li-vy-evrovidenie-292552252.html
Смотрите ли вы "Евровидение"?
Смотрите ли вы "Евровидение"?
Sputnik Грузия
18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T16:14+0400
2025-03-18T16:14+0400
2025-03-18T16:14+0400
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2025
Новости
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Sputnik Грузия
культура, в мире, евровидение, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
культура, в мире, евровидение, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Смотрите ли вы "Евровидение"?
© www.eurovision.tvСтатуэтка конкурса "Евровидение 2024"
© www.eurovision.tv
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