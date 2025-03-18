https://sputnik-georgia.ru/20250318/tranzit-rossiyskogo-gaza-iz-gruzii-v-armeniyu-vremenno-prekraschen-292551713.html

Транзит российского газа из Грузии в Армению временно прекращен

Транзит российского газа из Грузии в Армению временно прекращен

Sputnik Грузия

На время ремонтных работ подача газа будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и поставок из Ирана 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T15:47+0400

2025-03-18T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, говорится в сообщении компании "Газпром Армения". Поставки газа прекратились 18 ноября с 9:00 и восстановятся до 18:00. В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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