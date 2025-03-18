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Транзит российского газа из Грузии в Армению временно прекращен
Транзит российского газа из Грузии в Армению временно прекращен
Sputnik Грузия
На время ремонтных работ подача газа будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и поставок из Ирана 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T15:47+0400
2025-03-18T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, говорится в сообщении компании "Газпром Армения". Поставки газа прекратились 18 ноября с 9:00 и восстановятся до 18:00. В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, армения, экономика, иран
Транзит российского газа из Грузии в Армению временно прекращен
15:47 18.03.2025 (обновлено: 18:08 18.03.2025)
На время ремонтных работ подача газа будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и поставок из Ирана
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, говорится в сообщении компании "Газпром Армения".
Поставки газа прекратились 18 ноября с 9:00 и восстановятся до 18:00.
"На участке "Казах – Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии проводятся аварийно-восстановительные работы, в связи с чем временно приостановлена подача природного газа в Армению", – говорится в сообщении компании.
В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.