В Грузии арестовали счета фондов, финансировавших протесты – политолог
15:26 18.03.2025 (обновлено: 15:44 18.03.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
"Лучше поздно, чем никогда" – так прокомментировал арест счетов различных фондов, финансировавших акции протеста в Тбилиси, грузинский политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Мы все видели эту пиротехнику, которую выносили на проспект Руставели. Мы видели, как митингующие по прямой наводке жгли грузинскую полицию. А после мы видели, как во время обысков обнаружили целые склады этой пиротехники. Причем не только пиротехники, которая очень опасна, но были заготовлены коктейли Молотова", – заявил Мамрадзе.
В прокуратуре Грузии заявили, что ведомство на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House.
В ведомстве пояснили, что проверка фондов была осуществлена в рамках проводимого прокуратурой расследования фактов саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности, а также мобилизации средств для осуществления деятельности, направленной против конституционного строя и основ
национальной безопасности Грузии.
Как отмечают в прокуратуре, расследованием подтвердилось, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом.
"Мы все видели эту пиротехнику, которую выносили на проспект Руставели. Мы видели, как митингующие по прямой наводке жгли грузинскую полицию. А после мы видели, как во время обысков обнаружили целые склады этой пиротехники. Причем не только пиротехники, которая очень опасна, но были заготовлены коктейли Молотова", – заявил Мамрадзе.
В прокуратуре Грузии заявили, что ведомство на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House.
В ведомстве пояснили, что проверка фондов была осуществлена в рамках проводимого прокуратурой расследования фактов саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности, а также мобилизации средств для осуществления деятельности, направленной против конституционного строя и основ
национальной безопасности Грузии.
Как отмечают в прокуратуре, расследованием подтвердилось, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом.