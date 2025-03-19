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Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025
Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025
Sputnik Грузия
Премия British Wildlife Photography Awards 2025 — это ежегодный конкурс, который отмечает выдающиеся достижения в фотографии дикой природы Великобритании 19.03.2025, Sputnik Грузия
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В 2025 году конкурс получил более 13 000 заявок, и среди них были выбраны 20 победителей, чьи фотографии показывают красоту, уникальность и богатство дикой природы страны. Одним из самых ярких моментов этого года стало присуждение титула Фотографа дикой природы Великобритании года за фотографию, на которой изображена красная лиса, патрулирующая центр Бристоля. Этот снимок не только стал победителем, но и принес автору премию в размере 3 500 фунтов стерлингов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, фотоконкурс

Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025

08:25 19.03.2025 (обновлено: 15:37 19.03.2025)
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Премия British Wildlife Photography Awards 2025 — это ежегодный конкурс, который отмечает выдающиеся достижения в фотографии дикой природы Великобритании
В 2025 году конкурс получил более 13 000 заявок, и среди них были выбраны 20 победителей, чьи фотографии показывают красоту, уникальность и богатство дикой природы страны.
Одним из самых ярких моментов этого года стало присуждение титула Фотографа дикой природы Великобритании года за фотографию, на которой изображена красная лиса, патрулирующая центр Бристоля. Этот снимок не только стал победителем, но и принес автору премию в размере 3 500 фунтов стерлингов.
© photo : Simon Withyman/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Городской исследователь" фотографа Саймона Уитимана

Снимок &quot;Городской исследователь&quot; фотографа Саймона Уитимана - Sputnik Грузия
1/13
© photo : Simon Withyman/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Городской исследователь" фотографа Саймона Уитимана

© photo : Mark Kirkland Guillemot/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Королевство Гиймот" фотографа Марка Киркленда.

Снимок &quot;Королевство Гиймот&quot; фотографа Марка Киркленда. - Sputnik Грузия
2/13
© photo : Mark Kirkland Guillemot/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Королевство Гиймот" фотографа Марка Киркленда.

© photo : Paul Browning/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Дождевой олень" фотографа Пола Браунинга.

Снимок &quot;Дождевой олень&quot; фотографа Пола Браунинга. - Sputnik Грузия
3/13
© photo : Paul Browning/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Дождевой олень" фотографа Пола Браунинга.

© photo : John Waters/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Вбрасывание бабочки" фотографа Джона Уотерса.

Снимок &quot;Вбрасывание бабочки&quot; фотографа Джона Уотерса. - Sputnik Грузия
4/13
© photo : John Waters/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Вбрасывание бабочки" фотографа Джона Уотерса.

© photo : Drew Buckley/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Королевство Зайца" фотографа Дрю Бакли.

Снимок &quot;Королевство Зайца&quot; фотографа Дрю Бакли. - Sputnik Грузия
5/13
© photo : Drew Buckley/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Королевство Зайца" фотографа Дрю Бакли.

© photo : Paul Goldstein/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Автобусный проездной" фотографа Пола Гольдштейна.

Снимок &quot;Автобусный проездной&quot; фотографа Пола Гольдштейна. - Sputnik Грузия
6/13
© photo : Paul Goldstein/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Автобусный проездной" фотографа Пола Гольдштейна.

© photo : James Roddie/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Грозовой свет над Каледонским лесом" фотографа Джеймса Родди.

Снимок &quot;Грозовой свет над Каледонским лесом&quot; фотографа Джеймса Родди. - Sputnik Грузия
7/13
© photo : James Roddie/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Грозовой свет над Каледонским лесом" фотографа Джеймса Родди.

© photo : Jacob J. Watson-Howland/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Уличный подснежник" фотографа Джейкоба Дж. Уотсон-Хауленда.

Снимок &quot;Уличный подснежник&quot; фотографа Джейкоба Дж. Уотсон-Хауленда. - Sputnik Грузия
8/13
© photo : Jacob J. Watson-Howland/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Уличный подснежник" фотографа Джейкоба Дж. Уотсон-Хауленда.

© photo : Nicholas More/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Синяя акула" фотографа Николаса Мора.

Снимок &quot;Синяя акула&quot; фотографа Николаса Мора. - Sputnik Грузия
9/13
© photo : Nicholas More/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Синяя акула" фотографа Николаса Мора.

© photo : Ben Lucas/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Уборщики улиц" фотографа Бена Лукаса.

Снимок &quot;Уборщики улиц&quot; фотографа Бена Лукаса. - Sputnik Грузия
10/13
© photo : Ben Lucas/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Уборщики улиц" фотографа Бена Лукаса.

© photo : David Tipling/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Заяц в движении" фотографа Дэвида Типлинга.

Снимок &quot;Заяц в движении&quot; фотографа Дэвида Типлинга. - Sputnik Грузия
11/13
© photo : David Tipling/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Заяц в движении" фотографа Дэвида Типлинга.

© photo : Daniel Trim/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Гнездящиеся драконы" фотографа Дэниеля Трима.

Снимок &quot;Гнездящиеся драконы&quot; фотографа Дэниеля Трима. - Sputnik Грузия
12/13
© photo : Daniel Trim/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Гнездящиеся драконы" фотографа Дэниеля Трима.

© photo : Jamie Smart/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Кёрлью час!" фотографа Джейми Смарта.

Снимок &quot;Кёрлью час!&quot; фотографа Джейми Смарта. - Sputnik Грузия
13/13
© photo : Jamie Smart/British Wildlife Photography Awards

Снимок "Кёрлью час!" фотографа Джейми Смарта.

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