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Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025
Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025
Sputnik Грузия
Премия British Wildlife Photography Awards 2025 — это ежегодный конкурс, который отмечает выдающиеся достижения в фотографии дикой природы Великобритании 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T08:25+0400
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В 2025 году конкурс получил более 13 000 заявок, и среди них были выбраны 20 победителей, чьи фотографии показывают красоту, уникальность и богатство дикой природы страны. Одним из самых ярких моментов этого года стало присуждение титула Фотографа дикой природы Великобритании года за фотографию, на которой изображена красная лиса, патрулирующая центр Бристоля. Этот снимок не только стал победителем, но и принес автору премию в размере 3 500 фунтов стерлингов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, фотоконкурс
Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025
08:25 19.03.2025 (обновлено: 15:37 19.03.2025)
Премия British Wildlife Photography Awards 2025 — это ежегодный конкурс, который отмечает выдающиеся достижения в фотографии дикой природы Великобритании
В 2025 году конкурс получил более 13 000 заявок, и среди них были выбраны 20 победителей, чьи фотографии показывают красоту, уникальность и богатство дикой природы страны.
Одним из самых ярких моментов этого года стало присуждение титула Фотографа дикой природы Великобритании года за фотографию, на которой изображена красная лиса, патрулирующая центр Бристоля. Этот снимок не только стал победителем, но и принес автору премию в размере 3 500 фунтов стерлингов.
Снимок "Городской исследователь" фотографа Саймона Уитимана
Снимок "Королевство Гиймот" фотографа Марка Киркленда.
Снимок "Дождевой олень" фотографа Пола Браунинга.
Снимок "Вбрасывание бабочки" фотографа Джона Уотерса.
Снимок "Королевство Зайца" фотографа Дрю Бакли.
Снимок "Автобусный проездной" фотографа Пола Гольдштейна.
Снимок "Грозовой свет над Каледонским лесом" фотографа Джеймса Родди.
Снимок "Уличный подснежник" фотографа Джейкоба Дж. Уотсон-Хауленда.
Снимок "Синяя акула" фотографа Николаса Мора.
Снимок "Уборщики улиц" фотографа Бена Лукаса.
Снимок "Заяц в движении" фотографа Дэвида Типлинга.
Снимок "Гнездящиеся драконы" фотографа Дэниеля Трима.
Снимок "Кёрлью час!" фотографа Джейми Смарта.