https://sputnik-georgia.ru/20250319/292576636.html

Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025

Победители конкурса British Wildlife Photography Awards 2025

Sputnik Грузия

Премия British Wildlife Photography Awards 2025 — это ежегодный конкурс, который отмечает выдающиеся достижения в фотографии дикой природы Великобритании 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T08:25+0400

2025-03-19T08:25+0400

2025-03-19T15:37+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

великобритания

фотоконкурс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/13/292573795_0:127:1980:1241_1920x0_80_0_0_d1ed2f2aaa69803ec638c71dbe016eca.jpg

В 2025 году конкурс получил более 13 000 заявок, и среди них были выбраны 20 победителей, чьи фотографии показывают красоту, уникальность и богатство дикой природы страны. Одним из самых ярких моментов этого года стало присуждение титула Фотографа дикой природы Великобритании года за фотографию, на которой изображена красная лиса, патрулирующая центр Бристоля. Этот снимок не только стал победителем, но и принес автору премию в размере 3 500 фунтов стерлингов.

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, фотоконкурс