https://sputnik-georgia.ru/20250319/borba-s-narkotikami-prodolzhaetsya-v-gruzii--zaderzhany-devyat-chelovek-292572900.html

Борьба с наркотиками продолжается в Грузии – задержаны девять человек

Борьба с наркотиками продолжается в Грузии – задержаны девять человек

Sputnik Грузия

Власти Грузии продолжают ужесточать наркополитику, и сотрудники МВД провели очередные задержания за сбыт и хранение незаконных веществ 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T16:50+0400

2025-03-19T16:50+0400

2025-03-19T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Полиция, в рамках борьбы с наркопреступностью, задержала девять человек, из которых четверых – за продажу наркотиков, говорится в сообщении МВД. Задержания были проведены после нескольких контрольных закупок наркотиков со стороны сотрудников полиции у подозреваемых. Органы правопорядка тайно осуществляли аудио- и видеозаписи. Среди задержанных – граждане Грузии и иностранцы, гражданство которых не указывается.По существующим официальным данным МДВ, два гражданина Грузии и два иностранца задержаны по факту незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ в крупном размере группой лиц, а также по факту попытки продажи. Оставшиеся пятеро, в том числе четверо ранее судимых граждан Грузии, задержаны по факту незаконного приобретения-хранения наркотических средств в особо крупном размере.Самому младшему из них – 22 года, а самому старшему – 58 лет. В ходе личного обыска, обыска домов задержанных и указанных ими мест полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, кокаин, метадон, трамадол, прегабалин, "Лирику", бупренорфин, субутекс и "альфа-ПВП" . В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика