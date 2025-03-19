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Что думают власти Грузии о прибалтийских санкциях? Ответ журналиста

Что думают власти Грузии о прибалтийских санкциях? Ответ журналиста

Sputnik Грузия

Представителям правящей партии “Грузинская мечта - демократическая Грузия” на самом деле “ни жарко, ни холодно” от прибалтийских санкций, считает журналист и... 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T12:58+0400

2025-03-19T12:58+0400

2025-03-19T12:58+0400

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.“Понятно, что к этому серьезно мало кто относится. Вообще в Грузии по этому поводу затишье, потому что, с одной стороны, оппозиция, которая недавно отметила 100-дневный “юбилей” акций протеста и уже надоела всем остальным гражданам страны. С другой стороны, у оппозиции возникли экономические проблемы, потому что недавно партия “Единое национальное движение” продала свой офис. У Саломе Зурабишвили не хватило харизмы объединить оппозицию, и она оказалась в глубоком кризисе”, - считает Саралидзе.В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.

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