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Georgian Airways свяжет Тбилиси с Римом и Форли

Georgian Airways свяжет Тбилиси с Римом и Форли

Sputnik Грузия

Грузинские авиалинии готовятся к наступающей оттепели и планируют начать прямые рейсы в сторону итальянских городов Рим и Форли 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запускает прямые рейсы в итальянские города – Рим и Форли с апреля 2025 года, говорится в сообщении авиакомпании.Прямые рейсы в Форли будут выполняться один раз в неделю по четвергам с 24 апреля, а в римский аэропорт Фьюмичино с 26 апреля два раза в неделю – по средам и субботам. По информации компании, в летний навигационный сезон ежедневные рейсы будут выполняться в Италию: три раза в неделю – в Милан, два раза в неделю – в Рим и один раз в неделю – в Форли. Форли – итальянский лечебный курорт, предлагающий визитерам медицинские обследования европейского уровня, реабилитацию, оздоровительные процедуры и термальные спа-центры. Кроме того, в период летней навигации до 4 раз в неделю вырастет частота полетов в города Франции – Париж и Ниццу.Также Georgian Airways продолжит прямые рейсы и в другие города Европы: Вену, Амстердам, Берлин и Ларнаку. Авиаперевозчик выполняет прямые рейсы в Европу в дневное время, что особенно удобно для пассажиров. В стандартную стоимость авиабилета включен багаж для сдачи. Прямые рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-700, Boeing 737-800 и Boeing 767.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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