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Грузинской экономике нечего терять на Западе – журналист

Грузинской экономике нечего терять на Западе – журналист

Sputnik Грузия

Грузия экономически не потеряет на Западе ничего, что не сможет приобрести где-то в другом месте, считает журналист и политический обозревать Гия Саралидзе.Об... 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T13:57+0400

2025-03-19T13:57+0400

2025-03-19T13:59+0400

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"Грузинской экономике на западном направлении практически нечего терять. Нет никаких преференций для грузинских компаний при торговле с Европой, никаких послаблений, никаких договоров о привилегированной торговле. Транши шли лишь на поддержку НКО. Так что Грузия ничего не потеряет на Западе из того, что не сможет приобрести в другом месте", – считает Саралидзе.Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2025 года вырос на 15,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Грузия активно наращивает экономическое сотрудничество со странами Азии, а соседи (Россия и Турция) по-прежнему остаются главными торговыми партнерами страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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