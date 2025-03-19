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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T18:52+0400

2025-03-19T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2025 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 416,2 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за два месяца 2025 года составила 11,7%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 23,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,6 тысячи тонн картофеля, свежего или замороженного, 5,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 3,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 865,9 тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли 32,8 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 326,7 тысячи тонн природного и попутного газа, 157,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 32,6 тысячи тонн прутов из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 1,8 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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