Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
18:52 19.03.2025 (обновлено: 19:34 19.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
© photo: Sputnik / Stringer
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Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2025 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 416,2 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за два месяца 2025 года составила 11,7%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России, январь-февраль 2025 года
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
71,9
-25,7
Импорт
344,3
9,7
Всего
416,2
1,4
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 23,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,6 тысячи тонн картофеля, свежего или замороженного, 5,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 3,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 865,9 тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-февраль 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Вино
16,1
-55,3
Спиртные напитки
12,9
-21,2
Минеральные воды
12,8
9,6
Плоды и другие части растений, приготовленные иным способом или консервированные
6,2
595,6
Картофель
5,3
-
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли 32,8 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 326,7 тысячи тонн природного и попутного газа, 157,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 32,6 тысячи тонн прутов из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 1,8 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-февраль 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Нефтепродукты
112,6
24,9
Газ
85,9
33,6
Изделия из стали
16,7
-6,5
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
9,8
121 149,4
Пшеница и меслин
8,2
-31,4
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.